JELANG laga AS Roma vs Ludogorets, Jose Mourinho tak kehilangan asa antar Giallorossi ke babak gugur Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan ini akan menjadi penentu di Grup C Liga Eropa 2022-2023, yang akan digelar di Stadio Olimpico, Jumat 4 November 2022 dini hari WIB.

Giallorossi – julukan AS Roma – berada di peringkat ketiga klasemen pada saat ini dengan koleksi tujuh poin. Namun, mereka kalah head-to-head dari Ludogorets yang juga mengoleksi poin yang sama.

Jika pertandingan ini berakhir imbang, tentu tidak akan mengubah posisi di klasemen, dan Roma terpaksa terlempar ke Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Oleh karena itu, hanya kemenangan yang bisa membantu tim ibu kota Italia itu untuk melanjutkan kiprahnya di kasta kedua kancah sepakbola Eropa ini.

"Bagi kami hanya akan ada satu dan itu membuat perbedaan besar (dengan kemenangan). Mereka berbahaya dalam serangan balik," kata Jose dilansir dari tuttomerca, Rabu (2/11/2022).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan sudah mengantongi kekuatan lain tim lawan. Oleh karena itu, berbagai resiko sudah siap dirinya ambil dalam laga nanti.

 "Kami tahu kami harus mengambil risiko. Kami (akan didukung suporter) di stadion yang penuh," ucapnya.  Jose Mourinho mengatakan fokus utama tim asuhannya saat ini terhadap Liga Eropa dahulu. Lantaran, laga itu adalah hidup dan mati agar lolos ke babak 16 besar. "Ke sanalah kami ingin pergi. Itu tanpa memikirkan pertandingan lain," ujarnya.