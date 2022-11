JADWAL drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023 akan dibahas di sini. Partai final Liga Champions 2021-2022 berpotensi terulang, dengan Real Madrid dan Liverpool berada di pot yang berbeda.

Real Madrid lolos sebagai juara Grup F setelah mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan. Sedangkan Liverpool hanya menjadi runner-up meskipun memiliki poin yang sama seperti Napoli (15) poin.

The Reds – julukan Liverpool – mengalahkan Napoli 2-0 di pertandingan penutup, Rabu 2 November 2022. Namun, itu belum cukup untuk menggeser Partenopei – julukan Napoli – karena Liverpool masih kalah head-to-head.

Berdasarkan peraturan, babak 16 besar mempertemukan antara juara grup dengan runner-up. Maka, dengan skenario ini, Liverpool berpotensi bersua dengan Real Madrid.

Kans terulangnya partai final Liga Champions 2021-2022 semakin terbuka karena minimnya lawan yang bisa bersua dengan Liverpool. Sebab, UEFA tidak memperkenankan pertemuan dua tim senegara atau segrup di babak 16 besar.

Dengan demikian, Liverpool tidak diperbolehkan bertemu dengan Napoli yang berasal dari grup yang sama, yaitu Grup A. Skuad asuhan Jurgen Klopp juga tidak bisa bersua dengan Chelsea, Manchester City, dan Tottenham Hotspur yang menjadi juara grup masing-masing. Oleh karena itu, hanya Real Madrid, Bayern Munich, Benfica, dan FC Porto yang bisa menjadi lawan Liverpool di babak 16 besar.

Pada Liga Champions 2021-2022, Real Madrid mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 1-0 di Paris. Satu-satunya gol yang tercipta di pertandingan itu dilesakkan oleh Vinicius Junior pada menit ke-59.

Selain itu, beberapa pertemuan seru juga berpotensi terjadi di babak 16 besar. AC Milan, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain (PSG), dan Inter Milan lolos sebagai runner-up.

Pertandingan seru yang berpotensi terjadi adalah PSG vs Bayern Munich dan AC Milan vs Real Madrid. Selain itu, laga PSG vs Real Madrid dan Liverpool vs Bayern Munich juga tentu akan menggairahkan.

Sebagai catatan, babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 sendiri akan dimainkan dalam dua leg dengan tim runner-up akan menyandang status tuan rumah di pertemuan pertama. Kedua leg babak 16 besar akan dimainkan pada Februari 2023.

Jadwal Drawing 16 Besar Liga Champions 2022-2023 – Senin, 7 November 2022 pukul 18.00 WIB