HELSINKI – Kemenangan AS Roma atas HJK Helsinki dengan skor 2-1 dan Real Betis yang mampu menumbangkan Ludogorets 1-0 di matchday kelima Grup C Liga Eropa 2022-2023 ternyata membuat pelatih Jose Mourinho senang. Sebab hasil tersebut kembali membuka peluang Roma untuk menuju 16 besar dengan melalui jalur playoff andai mampu finis kedua di Grup C Liga Eropa tersebut.

Bermain di Sonera Stadium, Jumat (28/10/2022) dini hari WIB, Giallorossi –julukan Roma- mendapatkan perlawanan yang sengit dari tim tuan rumah. Mereka baru bisa memecah kebuntuan pada menit 41 via tandukan Tammy Abraham.

Akan tetapi, pada menit 54 HJK mampu menyamakan kedudukan lewat Perparim Hetemaj. Untungnya, Bryan Cristante dan kolega berhasil mendapatkan gol kemenangan delapan menit setelahnya setelah Arttu Hoskonen melakukan gol bunuh diri saat mencoba menahan sepakan Stephan El Shaarawy.

Kemenangan atas HJK membuat klub jagoan Ibukota Italia tersebut kembali memiliki peluang untuk lolos dari fase grup sampai pertandingan terakhir pekan depan. Sebab, dalam laga lainnya, saingan mereka Ludogorets dikalahkan Real Betis 1-0.

Karena itu, The Special One –julukan Mourinho- puas dengan hasil tersebut. Di sisi lain, dia juga senang anak buahnya bisa langsung bangkit dari keterpurukan setelah kalah dari Napoli di Liga Italia 2022-2023 pada akhir pekan lalu.

"Saya puas dengan hasil ini. Sebelum pertandingan, kami tahu hasil Ludogorets vs Real Betis dan bahwa hasil apa pun akan membuat segalanya terbuka untuk minggu depan,” kata Mourinho dilansir dari laman resmi UEFA, Jumat (28/10/2022).

“Tetapi ada kebanggaan tersendiri dengan kemenangan ini. Anda ingin selalu menang, terutama setelah kalah dalam pertandingan terakhir Liga Italia,” tambahnya. “Seperti yang saya katakan, kami harus bertahan di kompetisi ini dan itu berarti mencapai pertandingan terakhir dalam kondisi memiliki peluang untuk lolos. Kami siap menghadapi Ludogorets di kandang dan kami membutuhkan kemenangan itu,” imbuh Mourinho. Ya, pada tengah pekan depan, Roma bakal melakoni partai hidup-mati kontra Ludogorets di Olimpico Stadium untuk bisa melangkah ke babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Pasalnya, saat ini kedua tim tersebut sama-sama mengoleksi tujuh poin dari lima laga, tetapi Giallorossi berada di tempat ketiga karena kalah head-to-head dari sang lawan. Maka dari itu, kemenangan menjadi harga mati bagi Pasukan Jose Mourinho untuk mengamankan posisi runner up Grup C di bawah sang pemuncak klasemen, Real Betis. Jika gagal, maka mereka akan balik lagi ke Liga Konferensi Eropa 2022-2023, yang mereka sabet gelar juaranya musim lalu.