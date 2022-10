HASIL HJK Helsinki vs AS Roma di lanjutan Grup C Liga Eropa 2022-2023 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Bolt Arena pada Jumat (28/10/2022) dini hari WIB, AS Roma menang 2-1 atas tuan rumah.

Gol-gol AS Roma dalam laga ini dilesakkan Tammy Abraham pada menit 41 dan gol bunuh diri Hoskonen (62’), sedangkan gol tunggal HJK dikemas Perparim Hetemaj pada menit 54.

Berkat kemenangan ini, AS Roma menjaga peluang lolos ke 16 besar Liga Eropa 2022-2023 lewat jalur playoff. AS Roma saat ini duduk di posisi tiga Grup C dengan tujuh poin, sama persis dengan Ludogorets Razgrad di tempat kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

HJK langsung memberikan ancaman kepada pertahanan AS Roma pada menit kelima melalui David Browne. Namun, bek AS Roma Chris Smalling dengan sigap menggagalkan serangan tersebut.

Chris Smalling kembali mengamankan pertahanan AS Roma pada menit ke-17 setelah menghentikan tendangan Santeri Hostikka. Pada menit ke-21 AS Roma memiliki dua peluang untuk mencetak gol melalui Matias Vina dan Lorenzo Pellegrini, tetapi dua peluang itu masih bisa dihentikan pertahanan HJK.

Bryan Cristante sempat membawa AS Roma unggul pada menit ke-28 usai memanfaatkan bola rebound dari Lorenzo Pellegrini. Akan tetapi, wasit tak mensaghkan gol tersebut karena pemain berusia 27 tahun itu sudah berada dalam posisi offside.

AS Roma kembali mendapatkan peluang mencetak gol pada menit ke-36. Namun, Lorenzo Pellegrini gagal memaksimalkan peluang itu usai tendangannya melambung tinggi. Pada akhirnya, gol yang dinanti-nanti AS Roma hadir pada menit ke-41 melalui Tammy Abraham usai memanfaatkan umpan Lorenzo Pellegrini.

Meski berhasil mendominasi pertandingan, AS Roma gagal mencetak gol tambahan hingga ujung babak pertama. Alhasil, skuad asuhan Jose Mourinho hanya memimpin 1-0 atas HJK.

Babak Kedua Babak kedua baru berjalan 54 menit, HJK berhasil menyamakan skor melalui Perparim Hetemaj usai memanfaatkan umpan Malik Abubakari. Tak lama berselang tepatnya di menit ke-62, AS Roma kembali unggul melalui gol bunuh diri Arttu Hoskonen. Saat itu Hoskonen bermaksud menghalau tendangan Stephan El Shaarawy. Pada menit ke-67, AS Roma memiliki peluang bagus untuk memperlebar keunggulan dari HJK. Namun, Mady Camara gagal memaksimalkan peluang tersebut usai tendangannya dari dalam kotak penalti melebar dari sasaran. Nassim Boudjellaba mencoba menyamakan gol penyeimbang untuk HJK pada menit ke-73, tetapi tendangannya masih melambung tinggi. David Browne berhasil membawa HJK menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-79. Namun, usai wasit melihat tayangan ulang melalui VAR, gol tersebut dianulir karena adanya pelanggaran sebelum bola mencapai David Browne. Memasuki menit ke-86, HJK terus meningkatkan serangan untuk menciptakan gol penyeimbang. Akan tetapi, AS Roma masih bisa mempertahankan gawangnya dari kemasukan gol. Hingga babak kedua selesai, tim tuan rumah gagal mencetak gol penyeimbang, sehingga membuat AS Roma berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Berikut Susunan Pemain HJK Helsinki vs AS Roma: HJK Helsinki (3-4-2-1): Conor Hazard; Aapo Halme, Matti Peltola, Arttu Hoskonen, Pyry Soiri, Santeri Vaananen, Lucas Lingman, David Browne, Santeri Hostikka, Perparim Hetemaj, Anthony Olusanya. Cadangan: Jakob Tannander, Casper Terho, Nassim Boujellab, Atomu Tanaka, Manuel Martic, Bojan Radulovic, Malik Abubakari, Riku Riski, Janne Saksela, Fabian Serrarens, Joona Toivio, Johannes Yli-Kokko. Pelatih: Toni Koskela AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Matias Vina, Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Mady Camara, Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Cristian Volpato, Tammy Abraham. Cadangan: Mile Svilar, Pietro Boer, Marash Kumbulla, Edoardo Bove, Filippo Tripi, Giacomo Faticanti, Leonardo Spinazzola, Andrea Belotti, Luigi Cherubini, Rick Karsdorp, Eldor Shomurodov. Pelatih: Jose Mourinho.