HASIL Liga Eropa 2022-2023 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah tim pun sukses meraih kemenangan semalam, salah satunya Lazio saat melawan FC Midtjylland.

Ya, ajang Liga Eropa 2022-2023 berlanjut semalam. Ada sederet laga seru yang tersaji di matchday kelima fase grup Liga Eropa 2022-2023.

Salah satunya ada laga Lazio vs FC Midtjylland. Pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico, Kamis 28 Oktober 2022 malam WIB ini berakhir dengan kemenangan Lazio 2-1.

Lazio sebenarnya tertinggal lebih dahulu lewat aksi Gustav Isaksen (8’). Namun kemudian, tuan rumah sukses comeback berkat gol Sergej Milinkovic-Savic (36’) dan Pedro (58’).

Selain itu, ada juga laga Omonia Nicosia vs Real Sociedad. Bermain di GSP Stadium, Jumat (28/10/2022) dini hari WIB, Real Sociedad menang 2-0. Dua gol dalam laga ini dicetak oleh Robert Navarro (45+2’) dan Brais Mendez (60’).

Hasil manis juga didapat Manchester United kala berhadapan dengan Sheriff Tiraspol. Setan Merah -julukan Man United- berpesta gol di Stadion Old Trafford, Jumat (28/10/2022), sehingga menang 3-0.

Cristiano Ronaldo tampil moncer dalam laga ini. Dia mencetak satu gol di menit ke-81. Sementara itu, dua gol lain Man United dicetak oleh Diogo Dalot (44’) dan Marcus Rashford (65’).

AS Roma, Nantes, Crvena Zvezda, SK Sturm Graz, Union Berlin, Union Saint-Gilloise, Rennes, Real Betis, dan FC Zurich juga berhasil meraih kemenangan. AS Roma menang tipis di markas HJK dengan skor 2-1.

Kemudian, FC Zurich juga melibas tim tamunya, Bodo/Glimt, dengan skor 2-1. Real Betis juga hanya menang tipis 1-0 atas Lugodorets. Sama seperti Real Betis, Union Berlin mengakhiri pertemuannya dengan Braga dengan skor yang sama.

Berbeda dengan Union Saint-Glloise, mereka menang meyakinkan atas Malmo dengan skor 2-0. SK Strum Graz melibas Feyeenord 1-0, sementara Crevena Zvezda menang tipis atas Trabzonspor 2-1. Lalu, laga Nantes vs Qarabag FK berakhir dengan skor 2-1.

Namun sayang, pil pahit harus ditelan Arsenal. Mereka takluk dari PSV Eindhoven dengan skor 2-0. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Philips, Kamis 27 Oktober 2022 malam WIB.

Sejumlah tim juga harus mendulang hasil imbang semalam. Hasil itu didapat dalam laga Aek vs Dinamo Kiev (3-3), Fenerbahce vs Rennes (3-3), Freiburg vs Olympiakos (1-1), dan Ferencvaros vs AS Monaco (1-1).

Berikut Hasil Liga Eropa 2022-2023 Semalam:

Zurich 2-1 Bodo/Glimt

PSV Eindhoven 2-0 Arsenal

AEK 3-3 Dinamo Kiev

Fenerbahce 3-3 Rennes

Lugodorets 0-1 Real Betis

HJK 1-2 AS Roma

Malmo 0-2 Union Saint-Glloise

Union Berlin 1-0 Braga

Manchester United 3-0 Sheriff Tiraspol

Omnia 0-2 Real Sociedad

Lazio 2-1 Midtjylland

Sturm 1-0 Feyenoord

Freiburg 1-1 Olympiakos

Nantes 2-1 Qarabag

Red Star 2-1 Trabzonspor

Ferencvaros 1-1 AS Monaco