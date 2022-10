TIDAK tampil di Piala Dunia 2022, bomber Liverpool Mohamed Salah malah kerja sampingan di Qatar akan dibahas dalam artikel ini. Timnas Mesir tersingkir di babak play-off Kualifikasi Piala Dunia setelah dikalahkan Senegal.

Kala itu, The Pharaohs -julukan Timnas Mesir- harus tunduk dengan skor 2-4 atas The Lions of Teranga -julukan Timnas Senegal- di babak penalti. Sebelumnya, kedua tim harus imbang dengan skor 1-1 di waktu normal.

Melansir dari Stad Doha, diketahui bahwa Mohamed Salah akan menjadi pakar untuk BeIN Sports selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Pekerjaan sampingan itu dilakukan bintang The Reds -julukan Liverpool- dan akan bekerja sama dengan pemain sayap Manchester City, Riyad Mahrez.

Diketahui, Riyad Mahrez dan kolega juga bernasib sama dengan Mohamed Salah yang kalah di babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Aljazair harus menelan kekalahan dari Kamerun.

Mohamed Salah dan Riyad Mahrez diketahui akan berada di Qatar selama sebulan penuh dan tampil menjadi komentator yang akan ditayangkan di Stad Doha. Tak hanya itu, ada 21 negara lainnya yang menampilkan mereka berdua di layar kaca termasuk Aljazair dan Mesir.

Nantinya, Mohamed Salah akan memberikan opini serta sudut pandangnya mengenai jalannya setiap pertandingan di Piala Dunia Qatar 2022. Kapten timnas Mesir itu sendiri telah diberikan waktu istirahat oleh klub saat rekannya bertanding membela negara di Qatar. Hal ini tentu dimanfaatkannya, terutama setelah jadwal padat yang membuat Liverpool bermain dua kali dalam seminggu sejak jeda internasional lalu dan terus demikian hingga Piala Dunia 2022 digelar. Sebagai informasi, secara perdana Mohamed Salah dan Riyad Mahrez akan menjadi komentator di laga pembuka Piala Dunia Qatar 2022 yang akan mempertemukan tuan rumah Qatar menghadapi Ekuador, pada Selasa, 20 November 2022, pukul 23.00 WIB.