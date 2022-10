HASIL AS Monaco vs Clermont berakhir 1-1, Les Rouge et Blanc makin ditinggal PSG. AS Monaco kini terkapar di peringkat keenam klasemen sementara Liga Prancis 2022-2023, dengan raihan 21 poin dari 11 pertandingan.

Les Rouge et Blanc – julukan AS Monaco – dibuat kesulitan oleh Clermont Foot yang memangs edang mengalami musim yang cukup apik di Liga Prancis 2022-2023. Clermont Foot ada dua tingkat di bawah AS Monaco di klasemen sementara, yaitu di peringkat kedelapan dengan catatan 17 poin dari 11 pertandingan.

Bertanding di kandang sendiri pada Minggu 16 Oktober 2022, AS Monaco sudah disulitkan oleh kartu merah Mohamed Camara yang terjadi pada menit ke-17. Mereka pun dipaksa untuk menahan diri dalam menyerang karena yang tersisa di lapangan hanyalah 10 orang.

Situasi ini pun memaksa pelatih Philippe Clement menarik keluar Takumi Minamino dan Wissam Ben Yedder pada menit ke-21. Perubahan rencana menyebabkan Krepin Diatta dan Eliot Matazo bermain menggantikan mereka.

Namun, Breel Embolo sukses membuka skor untuk AS Monaco pada menit ke-31. Sang striker asal Swiss dilanggar di kotak terlarang dan menghasilkan penalti.

Eksekusinya sempat ditepis kiper Clermont Foot, Mory Diaw, namun Embolo sukses memaksimalkan bola muntah untuk mencetak gol. AS Monaco pun unggul 1-0.

Namun, bermain dengan 10 orang pemain membuat AS Monaco kesulitan untuk mengendalikan permainan. Skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum, namun Clermont Foot sukses menyeimbangkan skor pada menit ke-53 melalui Komnen Andric.

Saif-Eddine Khaoui menemukan ruang di kotak penalti dan langsung menembak ke gawang AS Monaco. Kiper Alexander Nubel sempat menepisnya, namun Komnen Andric sukses memaksimalkan bola muntah untuk mencetak gol. AS Monaco kesulitan untuk keluar dari tekanan hingga akhir. Clermont Foot mendominasi penguasaan bola hingga 66 persen dengan melepaskan tembakan 21 kali, tujuh di antaranya mengarah ke gawang. Dengan hasil ini, AS Monaco makin tertinggal dari Paris Saint-Germain (PSG) dalam perburuan gelar juara Liga Prancis 2022-2023. Di tempat lain, PSG sukses meraih kemenangan 1-0 dalam duel Le Classique kontra Olympique Marseille. Tim asuhan Christophe Galtier tersebut kini memuncaki klasemen sementara Liga Prancis 2022-2023. Mereka menghasilkan 29 poin dari sembilan kali bertanding, unggul delapan poin dari AS Monaco.