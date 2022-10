KETUA Umum (Ketum) Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan akhirnya buka suara terkait kegagalan Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2023. Pria yang akrab disapa Iwan Bula itu mengapresiasi penampilan Timnas Indonesia U-17 di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Selain itu, Iwan Bule juga memberikan wejangan kepada penggawa Garuda Asia (julukan Timnas Indonesia U-17) agar tidak putus asa. Baginya, perjalanan Arkhan Kaka dan kolega masih ke depannya.

Seperti diketahui, skuad Garuda Asia gagal lolos ke Piala Asia U-17 2023 usai dihajar Malaysia 1-5 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu 9 Oktober 2022 malam WIB. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia U-17 menempati runner up Grup B dengan selisih satu poin dari Negeri Jiran.

Itu artinya, Timnas Indonesia U-17 tetap gagal lolos ke Piala Asia U-17 2023 via jalur runner up terbaik. Sebab, di klasemen runner up terbaik Timnas Indonesia U-17 hanya menempati peringkat ketujuh.

Mengenai hal itu, netizen sempat mencari Iwan Bule, yang tak muncul usai Garuda Asia kalah. Namun, baru-baru ini, Iwan Bule buka suara terkait kekalahan itu.

“Pemain sudah berjuang, tapi hasil berkata lain, inilah sepakbola,” ucap Mochamad Iriawan dilansir dari laman resmi PSSI, Senin (10/10/2022).

“Namun perjalanan masih panjang, masih banyak turnamen-turnamen internasional yang akan diikuti mereka,” tandasnya. (Ketum PSSI, Mochamad Iriawan buka suara terkait kekalahan Timnas Indonesia U-17) Diketahui sebelumnya, Iwan Bule yang seringkali muncul di media karena keberhasilan Timnas Indonesia, kini tidak seperti biasanya. Dirinya mengumpat seperti udang di balik batu ketika pasukan Bima Sakti gagal lolos Piala Asia U-17 2023. Situasi itu membuat banyak warganet yang mencari batang hidung sang Ketum PSSI tersebut. Kebanyakan, warganet menyindir Mochamad Iriawan, yang tidak melakukan panggilan video kepada para pemain seperti yang biasa dilakukannya ketika mereka menang atau mencapai suatu prestasi.