HASIL AS Roma vs Real Betis di Liga Eropa 2022-2023 akan dibahas di sini. Giallorossi – julukan AS Roma – harus rela takluk dengan skor 1-2 di kandangnya sendiri, Stadio Olimpico, Jumat (7/10/2022) dini hari WIB.

Paulo Dybala sempat membawa AS Roma unggul melalui eksekusi penaltinya pada menit ke-34, namun babak pertama berakhir imbang 1-1 karena gol Guido Rodriguez pada menit ke-40. Pada menit ke-88, Luiz Henrique mencetak gol kemenangan untuk Real Betis.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma langsung memberikan tekanan kepada pertahan Real Betis, tetapi tendangan Zalewski masih melambung tinggi. Sementara pada menit ke-10 Guardado membangun serangan untuk mencoba membawa Real Betis unggul, tetapi Smalling berhasil menghentikan serangan tersebut.

Real Betis kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol, tetapi tendangan Nabil Fekir pada menit ke-13 masih belum berhasil merobek gawang Rui Patricio. Sementara pada menit ke-21 Nicolo Zaniolo mendapatkan bola rebound, tetapi gagal memanfaatkan umpan tersebut usai tendangan melambung tinggi.

Pada menit ke-33 AS Roma mendapatkan hadiah penalti, setelah Ruibal menyentuh bola dengan tangan. Paulo Dybala yang menjadi eksekutor tendangan penalti pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk membawa AS Roma memimpin 1-0 atas Real Betis pada menit ke-34.

Tak butuh waktu lama untuk tim tamu menyamakan skor, umpan Luiz Henrique pada menit ke-40 berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Guido Rodriguez dan membuat skor kembali imbang 1-1. Sementara pada menit ke-45 AS Roma nyari kembali memimpin, jika tendangan Zaniolo tidak membentur mistar gawang.

Babak Kedua

Pada menit ke-48 Luiz Henrique mencoba untuk memberikan ancaman kepada pertahan AS Roma, tetapi tenaganya masih melebar dari sasaran. Sementara pada menit ke-51 Claudio Bravo melakukan penyelamatan apik, usai menggagalkan tendangan Bryan Cristante untuk menyelamatkan gawang Real Betis.

Kerja sama Dybala dengan Abraham pada menit ke-69 masih belum berbuah hasil untuk AS Roma, setelah pemain bertahan Real Betis menggagalkan serangan tersebut. Pada menit ke-73, Claudio Bravo menepis tendangan Leonardo Spinazzola dan membuat gawang Real Betis kembali aman.

Pada menit ke-86 Spinazzola mencoba memberikan umpan silang kepada Zalewski, tetapi umpanya berhasil diamankan oleh pemain bertahan Real Betis. Petaka untuk AS Roma, pada menit ke-88 Umpan Rodri berhasil diselesaikan dengan baik oleh Luiz Henrique melalui sundulan dan merubah skor menjadi 2-1 untuk tim tamu. Sementara pada menit ke-90+3 AS Roma harus kehilangan Nicolo Zaniolo akibat terkena kartu merah usai menendang salah satu pemain Real Betis. Hingga babak kedua berakhir, Real Betis berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas AS Roma dan membuat mereka memuncaki klasemen. Susunan Pemain AS Roma vs Real Betis: AS Roma (5-3-2): Rui Patricio; Zeki Celik, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez, Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Paulo Dybala, Nemanja Matic, Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo. Cadangan: Pietro Boer, Mile Svilar, Andrea Belotti, Eldor Shomurodov, Matias Vina, Mady Camara, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola, Edoardo Bove, Cristian Volpato, Filippo Tripi, Stephan El Shaarawy. Pelatih: Jose Mourinho. Real Betis (4-2-3-1): Claudio Bravo; Aitor Ruibal, German Pezzella, Luiz Felipe, Juan Miranda, Guido Rodriguez, Andres Guardado, Sergio Canales, Nabil Fekir, Joaquin, Willian Jose. Cadangan: Rui Silva, German Garcia, Paul Akouokou, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luiz Henrique, William Carvalho, Alex Moreno, Youssouf Sabaly, Rodri, Edgar Gonzalez.