JELANG AS Roma vs Real Betis, Jose Mourinho tetap santai meski berpeluang cetak rekor akan dibahas pada artikel ini. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho memiliki kesempatan untuk mencetak sejarah jika berhasil mengantarkan Giallorossi -julukan AS Roma- meraih kemenangan di Liga Eropa 2022-2023.

AS Roma akan menjamu Real Betis dalam laga lanjutan di babak penyisihan Grup C Liga Eropa 2022-2023. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadio Olimpico pada Jumat 7 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB.

Dalam laga itu, Jose Mourinho juga berkesempatan untuk meraih kemenangan ke-107 di kompetisi Eropa apabila AS Roma bisa meraih tiga poin. Hal tersebut pun akan membuat eks pelatih Chelsea itu menjadi pelatih yang meraih kemenangan terbanyak di kompetisi eropa.

Meski begitu, Jose Mourinho tidak menjadikan hal tersebut sebagai salah satu motivasi khusus yang ingin didapatkan saat menghadapi Real Betis. Ia pun menegaskan dirinya sudah cukup senang dengan pencapaiannya selama ini.

BACA JUGA:Tatap Foto Orangtua di Ruang Ganti Jadi Salah Satu Kunci Sukses Timnas Indonesia U-17 Gilas UEA 3-2

โ€œItu tidak benar-benar menjadi motivasi bagi saya. Saya bangga dengan 106 kemenangan sejauh ini," ungkap Jose Mourinho dilansir dari situs resmi AS Roma, Kamis (6/10/2022).

"Ketika kemenangan No. 107 tiba, entah itu besok atau lebih jauh lagi, saya akan tetap bangga dengan karir saya," imbuhnya.

Namun, Jose Mourinho tetap memiliki target untuk terus memberikan kemenangan bagi AS Roma. Meski begitu, pelatih berusia 59 tahun itu juga meyakini bahwa kemenangan bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan oleh AS Roma di laga tersebut. โ€œSaat ini yang menarik minat saya adalah memenangkan pertandingan berikutnya. Selalu pertandingan berikutnya. Dan pertandingan berikutnya adalah besok," sambung Jose Mourinho. "Ini pasti akan sulit, ini adalah pertandingan yang berkualitas. Saya ingin menang hanya karena kami membutuhkan poin," tukasnya.