JELANG AS Roma vs Real Betis di Liga Eropa 2022-2023, Jose Mourinho yakin Giallorossi -julukan AS Roma- bakal kesulitan. Jose Mourinho selaku pelatih AS Roma memprediksi pertandingan tersebut akan berlangsung sengit.

Sekadar menginformasikan, AS Roma akan menjadi Real Betis di Stadio Olimpico, Roma pada Jumat 7 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB. Tentunya, Giallorossi menganggap kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga asa mereka melaju ke babak final Liga Eropa 2022-2023.

Menjelang pertandingan, Jose Mourinho pun menganggap bahwa Real Betis adalah tim yang memiliki kemampuan mumpuni di lapangan. Pasalnya, Jose Mourinho menganggap pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, memiliki pengalaman yang baik sehingga membuat mereka berbahaya.

“Kesulitannya adalah pada kenyataan kami akan bermain melawan tim yang bagus, dengan identitas yang sangat jelas. Dengan filosofi yang tepat tentang permainan dan pelatih hebat yang memiliki banyak pengalaman," ujar Jose Mourinho dilansir dari situs resmi AS Roma, Kamis (6/10/2022).

Hal tersebut pun terbukti dengan beberapa trofi yang pernah didapatkan oleh Real Betis ketika berlaga di Spanyol. Selain itu, Jose Mourinho merasa Rea Betis juga memiliki pemain yang punya kemampuan luar biasa.

"Ini adalah tim yang memenangkan trofi di Spanyol, yang selalu sulit jika Anda bukan salah satu dari tiga tim besar di liga. Mereka memiliki banyak pemain berpengalaman dan juga pemain internasional," sambungnya.

Oleh karena itu, Jose Mourinho pun meyakini bahwa laga tersebut akan cukup sulit untuk dimenangkan oleh AS Roma. Namun, mantan pelatih Manchester United itu juga optimis bahwa anak asuhnya juga akan membuat Real Betis kesulitan. "Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tetapi juga akan sulit bagi mereka," pungkasnya. Saat ini, AS Roma sendiri berada di posisi ketiga papan klasemen sementara Grup C Liga Eropa 2022-2023 dengan mengantongi tiga poin dari dua pertandingan. Sementara itu, Real Betis berada di puncak klasemen dengan torehan enam poin dari dua pertandingan.