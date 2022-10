JADWAL Liga Champions 2022-2023 malam ini akan dibahas di sini. Ada pertandingan Ajax Amsterdam vs Napoli hingga Inter Milan vs Barcelona.

Liga Champions 2022-2023 kembali bergulir setelah jeda internasional. Tim-tim mengusung misinya masing-masing, dan beberapa di antaranya sangat berhasrat untuk meraih kemenangan.

Barcelona, misalnya. Setelah kekalahan dengan skor 0-2 dari Bayern Munich di pekan kedua, skuad asuhan Xavi Hernandez patut menyasar tiga poin penuh saat bertandang ke Stadio San Siro, Rabu 5 Oktober 2022 dini hari nanti WIB.

Pertandingan ini dan pertemuan di Camp Nou kontra lawan yang sama akan sangat menentukan kelolosan mereka ke babak 16 besar. Tak ayal, karena Inter Milan merupakan rival utama Barcelona dalam meraih tiket lolos.

Dengan Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Grup C, maka hanya ada satu tiket yang tersisa di antara Barcelona dan Inter Milan. Keduanya, pada saat ini, sama-sama telah mengoleksi tiga poin dari dua laga.

Sementara itu, Napoli akan berusaha mempertahankan kegemilangannya ketika melawat ke markas Ajax Amsterdam. Tim asuhan Luciano Spalletti itu mengawali musim ini dengan begitu gemilang.

Selain memuncaki klasemen sementara Liga Italia 2022-2023, Napoli juga menjadi pemuncak Grup A Liga Champions 2022-2023 usai meraih dua kemenangan. Itu termasuk mengalahkan Liverpool dengan skor 4-1 di Stadio Diego Armando Maradona, 7 September 2022 lalu.

Sementara itu, Liverpool perlu meraih kemenangan lagi setelah sukses mengamankan tiga poin penting di pekan kedua. Sebagai catatan, tim asuhan Jurgen Klopp mengalahkan Ajax Amsterdam 2-1 pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions 2022-2023.

Beberapa pertandingan seru lainnya yang akan tersaji malam ini di antara lain adalan Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur dan juga Club Brugge vs Atletico Madrid. Selebihnya adalah Bayern Munich vs Viktoria Plzen, Olympique Marseille vs Sporting Lisbon, dan FC Porto vs Bayer Leverkusen.

Berikut Jadwal Liga Champions 2022-2023 Malam Ini

Selasa, 4 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB

Bayern Munich vs Viktoria Plzen

Olympique Marseille vs Sporting Lisbon

Rabu, 5 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB

FC Porto vs Bayer Leverkusen

Club Brugge vs Atletico Madrid

Ajax Amsterdam vs Napoli

Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur

Inter Milan vs Barcelona

Liverpool vs Rangers