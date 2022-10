JELANG Liverpool vs Brighton and Hove Albiondi Liga Inggris 2022-2023 akan diulas pada artikel ini. The Reds -julukan Liverpool- akan menjadi lawan pertama Roberto De Zerbi selaku pelatih anyar Brighton.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp mewaspadai Roberto De Zerbi. Bahkan, pelatih asal Jerman itu mengakui kualitas Roberto De Zerbi kala membawa Shakhtar Donetsk menyulitkan tim elit Eropa di Liga Champions 2021-2022.

Laga debut Roberto De Zerbi akan berlangsung pada pekan kedelapan Liga Inggris 2022-2023 di Anfield, Liverpool pada Sabtu (1/10/2022) pukul 21.00 WIB Tentu hal itu akan menjadi jalan terjal bagi Roberto De Zerbi sebab tentu Liverpool lebih diunggulkan dalam segala aspek.

Namun perlu diingat bahwa pelatih Italia itu pernah menyulitkan penguasa Eropa, Madrid di ajang Liga Champions. Shakhtar memang kalah 1-2 pada laga Liga Champions musim lalu yang berlangsung di Santiago Bernabeau pada 4 November 2021.

Akan tetapi menurut Jurgen Klopp, Roberto De Zerbi berani mengambil resiko bermain terbuka. Tak hanya itu Roberto De Zerbi menampilkan permainan yang bagus meski sadar timnya tidak diunggulkan.

“Dia melakukan pekerjaan luar biasa ketika menangani Sassuolo dan Shakhtar, orang pasti masih ingat laga melawan Madrid, pertandingan bagus, dia pelatih yang berani, dia sangat berpengaruh,” kata Jurgen Klopp dilansir laman resmi klub, Sabtu (1/10/2022).

“Saya tidak tahu soal kemampuan bahasa Inggrisnya, tetapi ide sepak bolanya cocok untuk Brighton, apalagi Brighton memiliki momen bagus di laga-laga sebelumnya,” tambah Jurgen Klopp. Jurgen Klopp mengaku agak ketar-ketir dengan kemampuan Roberto De Zerbi meracik tim. Eks pelatih Borussia Dortmund itu terkejut ketika Brighton mampu merampungkan transfer Roberto De Zerbi dari Shakhtar dengan secepat kilat Menurutnya, kemampuan Brighton untuk mengutus visa kerja Roberto De Zerbi di Inggris juga di luar nalar. Singkatnya, Jurgen Klopp sebelumnya berharap bahwa Brighton masih ditukangi oleh seorang caretaker ketika melawat ke Anfield. “Biasanya, pergantian pelatih itu memakan waktu lama, sesuatu ada yang tidak beres, Brighton memiliki pelatih yang sangat menarik,” ucapnya. “Dia sudah melakukan sesi pertama bersama tim, mungkin ada masalah visa, namun prosesnya lebih cepat dari pada ketika saya bergabung ke sini (Liverpool),” tutupnya. Sekadar informasi, Roberto De Zerbi ditunjuk menggantikan Graham Potter yang hengkang ke Chelsea pada 19 September 2022 silam. Itu artinya, proses administrasi Roberto De Zerbi hanya memakan waktu 12 hari.