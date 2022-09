SEBANYAK 3 pemain paling berpengalaman Timnas Curacao yang berstatus pengangguran saat menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Meski berstatus pengangguran, kualitas tiga nama ini tak perlu diragukan lagi.

Terbukti, nama-nama berikut ini pernah berkarier di kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League. Lantas, siapa saja nama pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain paling pengalaman Curacao yang berstatus pengangguran saat hadapi Timnas Indonesia:

3. Leandro Bacuna

Klub terakhir Leandro Bacuna adalah Cardiff City. Gelandang 31 tahun ini sembilan tahun terakhir merumput di sejumlah klub Liga Inggris, mulai dari Aston Villa (2013-2017), Reading (2017-2019) dan Cardiff City (2019-2022).

Karier terpanjang Leandro Bacuna tersaji bersama Aston Villa. Khusus di Premier League, ia mencetak enam gol dan enam assist dari 85 penampilan bersama The Villans –julukan Aston Villa. Bersama Timnas Curacao, Leandro Bacuna mengemas 14 gol dari 41 penampilan.

2. Gevaro Nepomuceno

Gevaro Nepomuceno mengemas 47 penampilan dan delapan gol bersama Timnas Curacao. Pemain yang biasa mentas di posisi winger kiri ini juga pernah membela sejumlah klub Inggris, meski tim-tim yang berada di level bawah.

Sebut saja Oldham Athletic, Chesterfield FC dan Halifax Town. Klub terakhir Gevaro Nepomuceno adalah tim asal Bulgaria, Cherno Mora, yang melepasnya pada 1 Januari 2022.

1. Cuco Martina

Cuco Martina berstatus penggangguran per musim panas 2022. Tim terakhir yang dibelanya adalah klub kasta tertinggi Liga Belanda, Go Ahead Eagles. Sebelum memperkuat Go Ahead Eagles, Cuco Martina membela sejumlah klub Premier League.

Sebut saja Southampton, Stoke City hingga Everton. Khusus di Premier League, caps terbanyak dicetak Cuco Martina bersama Southampton. Saat itu, ia mengemas satu gol dan satu assist dari 24 penampilan.

Lantas, biasa bermain di posisi apa Cuco Martina? Ia biasa bergerak sebagai fullback kanan. Pratama Arhan atau Witan Sulaeman bakal berduel dengan pemegang 55 caps bersama Timnas Curacao ini.