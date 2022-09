AKRABNYA Cristiano Ronaldo dengan mantan pemain Bali United akan dibahas di sini. Pertemuan keduanya tersebut diunggah ke media sosial Instagram.

Melalui akun Instagram resminya, Paulo Sergio mantan pemain Bali United membagikan kedekatannya dengan Cristiano Ronaldo pada 19 September 2022. Pada momen tersebut, Sergio tampak akrab dengan Cristiano Ronaldo. Mereka saling merangkul sambil tersenyum satu sama lain.

Pada unggahan bersama Ronaldo tersebut Sergio menuliskan keterangan โ€œSeperti wine, ingat masa laluโ€. Ya, keduanya memang merupakan teman lama yang kembali bertemu di sebuah pesta di Portugal. Itulah mengapa tak heran melihat mereka berdua begitu dekat, apalagi keduanya menekuni bidang yang sama.

Akrab Cristiano Ronaldo dengan Mantan Pemain Bali United

Diketahui, pertemanan Sergio dan Ronaldo bermula pada musim 2001-2002. Ketika itu keduanya merupakan rekan satu tim di akademi Sporting Lisbon U-19. Walau berawal dari tempat yang sama keduanya memiliki peruntungan yang berbeda.

Ronaldo telah mengumpulkan 31 penampilan dengan 5 gol dan 6 assist ketika memperkuat Sporting Lisbon. Sayangnya Sergio hanya mendapat kesempatan tampil satu kali hingga akhirnya mendapat status bebas transfer pada 2008.

Selepas dari akademi Sporting Lisbon, Sergio bertualang ke berbagai klub Portugal hingga akhirnya mendarat di Indonesia pada 2015. Selama di Indonesia, Sergio telah memperkuat dua klub besar Indonesia seperti Bhayangkara FC dan Bali United. Sedangkan Ronaldo melalang buana di Eropa, membela klub-klub top dari Spanyol, Italia hingga Inggris.

Keduanya dapat bertemu kembali pada sebuah acara di Portugal setelah Ronaldo mendapat waktu jeda kompetisi liga internasional. Reuni Sergio dan Ronaldo tentu saja membuat heboh warganet.

Para penggemar termasuk fans Liga 1 membanjiri kolom komentar Sergio pada unggahannya dengan Ronaldo. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah komentar dari Stefano Lilipaly. Mantan pemain Bali United itu bergurau dengan menuliskan komentar โ€œHe is lucky to have a photo with youโ€.

Komentar tersebut dibalas oleh Sergio dengan candaan โ€œOf course Ferinha! Just because he asked meโ€.

Paulo Sergio memutuskan meninggalkan Bali United pada musim 2020. Sepanjang kariernya bersama Bali United, Sergio sudah mengumpulkan 2 gol dan 20 assist.

Demikian informasi mengenai akrabnya Cristiano Ronaldo dengan mantan pemain Bali United.