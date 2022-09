JADWAL Persib Bandung vs Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 akan dibahas pada artikel ini. Pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 mempertemukan partai besar antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta.

Laga klasik Liga 1 2022-2023 akan tersaji pada Minggu 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB, dengan Persija Jakarta yang akan bertandang ke Bandung untuk menghadapi rival utamanya. Persib Bandung akan menjadi tuan rumah di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Jika Spanyol memiliki Barcelona vs Real Madrid, tentunya di Indonesia punya Persib Bandung vs Persija Jakarta. Dari tahun ke tahun pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta menjadi laga El Clasico versi Indonesia.

Rivalitas kedua tim sudah mendarah daging dan mengakar sejak lama. Pertemuan pada Liga 1 2022-2023 ini diprediksi akan menjadi duel yang cukup panas melihat performa kedua tim yang tengah on fire.

BACA JUGA:Tottenham Hotspur vs Leicester City di Liga Inggris 2022-2023: Antonio Conte Minta Harry Kane Dkk Tak Remehkan Lawan!

Persib Bandung mulai meraih hasil positif usai Luis Milla ditunjuk sebagai pelatih baru menggantikan Robert Rene Alberts. Berkat dampak yang diberikan oleh mantan pelatih Timnas Indonesia ini, penggemar setia Persib Bandung yang dikenal Bobotoh pun mulai antusias untuk menyaksikan tim kesayangannya.

Tiga kemenangan beruntun sukses diraih David da Silva dan kolega. RANS Nusantara, Arema FC, serta terakhir Barito Putera menjadi korban dari keganasan Maung Bandung -Julukan Persib Bandung-.

Sementara itu, Persija Jakarta di bawah asuhan Thomas Doll juga tengah mengukir hasil positif. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sukses menghabisi lawan-lawannya dalam lima pertandingan terakhir. RANS Nusantara, Persita Tangerang, Arema FC, Bhayangkara FC, dan Barito Putera menjadi korban dari kegarangan Persija Jakarta. Dalam waktu dekat ini, Riko Simanjuntak dan kawan-kawan akan menghadapi pemuncak klasemen sementara yaitu Madura United pada Sabtu, 17 September 2022 pukul 20.30 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Macan Kemayoran memiliki kesempatan untuk menggeser posisi puncak klasemen. Hal tersebut akan terjadi bila Persija Jakarta sukses meraih kemenangan beruntun keenam mereka pada laga melawan Madura United. Saat ini, Persib Bandung duduk di posisi kedelapan dengan torehan 16 poin dari 10 pertandingan. Sementara Persija Jakarta berada di peringkat kelima dengan mengantongi 20 poin dari 9 penampilan.