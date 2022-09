HASIL AS Roma vs HJK Helsinki di matchday kedua Grup C Liga Eropa 2022-2023 sudah diketahui. Setelah melaui 90 menit pertandingan di Stadion Olimpico pada Jumat (16/9/2022) dini hari WIB, Giallorossi –julukan AS Roma– menang 3-0 atas HJK Helsinki.

Gol-gol kemenangan AS Roma dalam laga ini dilesakkan Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini dan Andrea Belotti. Berkat kemenangan ini, AS Roma kembali membuka peluang lolos ke fase gugur Liga Eropa 2022-2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak babak pertama dimulai, AS Roma tampil percaya diri di hadapan pendukungnya sendiri. Tim besutan Jose Mourinho itu langsung tampil menekan sejak awal. Namun, hingga menit ke-10, AS Roma belum bisa membuka keran golnya setelah peluang mereka masih bisa dipatahkan tim lawan.

Sementara itu, HJK Helsinki juga bukan tanpa perlawanan. Mereka sesekali melancarkan serangan ke lini pertahanan AS Roma. Namun, usaha mereka juga kembali bisa digagalkan barisan pertahanan Giallorossi.

Nasib sial justru diterima HJK Helsinki. Pasalnya, salah satu pemainnya, Miro Tehno, harus diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran keras di menit ke-15. Alhasil, ia diusir wasit ke luar lapangan dan mandi lebih dulu.

Setelah itu, AS Roma semakin di atas angin lantaran unggul jumlah pemain. Paulo Dybala dan kawan-kawan pun gencar melakukan serangan ke jantung pertahanan HJK Helsinki. Sialnya, hingga menit ke-30, tak ada satu pun peluang yang bisa dikonversikan menjadi gol.

AS Roma bukan berarti menyerah begitu saja untuk membuka keran golnya. Tim besutan Jose Mourinho bermain lebih sabar dalam membongkar pertahanan HJK Helsinki. Akan tetapi, lagi-lagi upaya mereka dan peluangnya terbuang sia-sia. Alhasil, skor kacamata pun bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, AS Roma tampil menggila. Alhasil, Giallorossi kali ini membuka keran golnya melalui Paulo Dybala di menit ke-47. Ia mendapatkan assist manis dari Lorenzo Pellegrini dan langsung mencocor bola ke gawang HJK Helsinki. Skor pun berubah menjadi 1-0 untuk AS Roma. Tak lama setelah itu, AS Roma kembali tampil menekan pertahanan HJK Helsinki. Upaya mereka membuahkan hasil manis. Kali ini, giliran Lorenzo Pellegrini (49’) yang mencatatkan namanya di papan skor. Kedudukan pun berubah menjadi 2-0 untuk AS Roma. Tak merasa puas, AS Roma lagi-lagi menambah pundi-pundi golnya. Kali ini Andrea Belotti (68’) yang tak mau kalah dalam mencetak gol. Alhasil, kedudukan pun kembali berubah menjadi 3-0 untuk keunggulan AS Roma. Selepas unggul tiga gol, AS Roma tampil percaya diri dan tanpa beban. Mereka pun bermain tidak terlalu agresif seperti sebelumnya. Namun, sejumlah peluang mereka dapatkan meski tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Alhasil, skor 3-0 untuk kemenangan AS Roma bertahan hingga laga berakhir. Berikut Susunan Pemain AS Roma vs HJK Helsinki: AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Ibanez, Matias Vina; Bryan Cristante, Nemanja Matic; Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini (c), Leonardo Spinazzola; Andrea Belotti. Cadangan: Pietro Boer, Edoardo Bove, Filippo Tripi, Giacomo Faticanti, Paulo Dybala, Cristian Volpato, Mehmet Zeki Celik, Tammy Abraham, Eldor Shomurodov, Mohamed Camara, Mile Svilar, Chris Smalling. Pelatih: Jose Mourinho HJK (3-4-3): Conor Hazard; Jukka Raitala, Miro Tenho (c), Arttu Hoskonen; David Browne, Santeri Vaananen, Lucas Lingman, Perparim Hetemaj; Santeri Hostikka, Malik Abubakari, Pyry Soiri. Cadangan: Johannes Yli-Kokko, Matias Niemela, Joona Toivio, Aapo Halme, Murilo, Jakob Tannander, Atomu Tanaka, Casper Terho, Anthony Olusanya, Matti Peltola, Paulus Arajuuri, Nassim Boujellab. Pelatih: Toni Koskela