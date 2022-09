ANTONIO Conte kebingungan ramu lini serang The Lilywhites jelang laga Sporting Lisbon vs Tottenham Hotspur. The Lilywhites –julukan Tottenham Hotspur– akan bertandang ke Estadio Jose Alvalade untuk pekan kedua Liga Champions 2022-2023.

Pertandingan itu akan digelar pada Rabu 14 September 2022 dini hari WIB. Ini bisa menjadi laga yang menentukan tiket lolos ke babak gugur bagi kedua tim.

Pasalnya, Tottenham dan Sporting sama-sama memiliki tiga poin, menyusul kemenangan yang direbut kedua tim pada pekan pertama. Pemenang dari laga ini hampir pasti bakal memimpin klasemen.

Menghadapi pertandingan ini, Conte pun diperkirakan bakal merotasi beberapa pemainnya. Maklum, jadwal Liga Inggris bakal lebih padat, sehingga perlu penyesuaian saat menghadapi Liga Champions.

“Saya pikir ketika sedang membangun sesuatu, Anda harus mengubah kebiasaan lama. Semua pemain harus menerima jika rotasi adalah bagian dari aspek ini,” kata Conte di laman resmi UEFA.

Juru taktik asal Italia itu pun mengindikasikan perubahan bakal dilakukan pada lini serang. Dia mengaku bingung siapa yang harus diistirahatkan menjelang pertandingan melawan Sporting. “Kami memiliki empat pemain di lini serang dan sangat sulit untuk melepas salah satunya. Terkadang saya harus membuat keputusan terbaik bagi pemain itu sendiri,” ujarnya.