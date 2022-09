JELANG Liverpool vs Ajax Amsterdam, Legenda The Reds taruh keyakinan kepada Jurgen Klopp. Dirk Kuyt menaruh keyakinan bahwa sang pelatih asal Jerman punya kemampuan yang cukup untuk membangkitkan performa The Reds – julukan Liverpool.

Liverpool mengusung misi kebangkitan di pekan kedua Liga Champions 2022-2023 ketika menjamu Ajax Amsterdam di Anfield pada Rabu 14 September 2022 dini hari WIB. Kemenangan pun menjadi kewajiban untuk diraih dalam laga ini.

Menatap laga tersebut, Liverpool sedang tidak dalam performa terbaiknya. Namun, mereka akan diuntungkan karena bermain di hadapan publiknya sendiri yang pastinya bakal memberikan energi tambahan.

Liverpool saat ini memang sedang menjadi sorotan. Khususnya, setelah mereka kalah telak dari Napoli dengan skor 1-4 di laga perdana Grup A Liga Champions musim ini.

Meski begitu, Kuyt selaku mantan pemain Liverpool tetap yakin dengan kepemimpinan Klopp. Jelang laga melawan Ajax, dia menyebut kalau pelatih asal Jerman itu bakal membawa The Reds kembali ke jalur kemenangannya.

β€œSaya yakin Klopp akan membuat Liverpool kembali ke jalurnya,” ucap Kuyt, dikutip dari Tribal Football, Selasa (13/9/2022). Menurut Kuyt, saat ini Klopp sedang mencari ramuan yang tepat di lini serang dan tengahnya. Pasalnya, Liverpool dalam masa transisi usai ditinggal Sadio Mane ke Bayern Munich. Terlebih, sang penggantinya yaitu Darwin Nunez belum bisa adaptasi secara maksimal. β€œDia masih mencari mekanisme yang tepat di lini tengah dan menyerang. Itu tidak mengejutkan saya setelah kepergian Sadio Mane ke Bayern Munich dan kedatangan striker Benfica Darwin Nunez. Mereka adalah dua tipe striker yang sangat berbeda,” pungkas Kuyt.