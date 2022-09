KLASEMEN Liga Champions 2022-2023 Grup A-D di matchday pertama, akan dibahas Okezone. Sebagaimana diketahui, beberapa tim besar dari Grup A-D menuai hasil berbeda di matchday pertama.

Mari mulai dari Grup A yang menyajikan pertandingan antara Ajax Amsterdam vs Glasgow Rangers dan Napoli vs Liverpool. Ajax menuai kemenangan meyakinkan 4-0 atas Glasgow Rangers.

Kemenangan itu membuat Ajax kukuh di puncak klasemen sementara Grup A. Posisi Ajax aman dari kejaran Napoli yang secara mengejutkan membantai Liverpool 4-1.

Hasil itu pun membuat Napoli ada di posisi kedua, sedangkan Liverpool tepat di bawahnya. Liverpool tidak menjadi juru kunci karena selisih gol mereka lebih baik ketimbang Rangers meski sama-sama dibantai.

Beralih ke Grup B, Atletico Madrid dan Club Brugge menuai hasil sempurna atas lawannya masing-masing. Atletico menang dramatis 2-1 atas FC Porto dan Brugge menekuk Bayer Leverkusen 1-0.

Atletico berhak atas posisi pertama klasemen sementara Grup B karena unggul produktivitas gol dari Brugge. Porto dan Leverkusen harus rela menjdi dua tim terbawah.

Lalu, Grup C menyajikan duel seru yang mempertemukan Inter Milan vs Bayern Munich dan Barcelona vs Viktoria Plazen. Inter harus bertekuk lutut 0-2 di hadapan Bayern meski bermain di kandang sendiri.

Namun, posisi pertama klasemen sementara Grup C tidak menjadi milik Bayern. Sebab, Barcelona membantai Viktroia Plazen 5-1 sehingga posisi pertama pun menjadi milik mereka.

Adapun Grup D, Tottenham Hotspur dan Sporting Lisbon kompak meraih hasil apik. Tottenham menang 2-0 atas Olympique Marseille di kandang sendiri. Sementara itu, Sporting membantai Eintracht Frankfurt 3-0 meski berstatus tim tamu. Hasil itu membuat Sporting ada di atas Tottenham, Marseille, dan Frankfurt.