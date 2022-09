PENYEBAB media Vietnam, The Thao 247, sombong jelang Timnas Vietnam U-19 menghadapi Timnas Indonesia U-19 akan dibahas dalam artikel ini. Sekadar diketahui, Timnas Vietnam U-19 tergabung di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 bersama Timnas Indonesia U-19, Hong Kong dan Timor Leste.

Timnas Indonesia U-19 dinilai diuntungkan. Sebab, seluruh pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 akan dilangsungkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 14-18 September 2022.

(Timnas Indonesia U-19 akan turun di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023)

Lantas, apa yang membuat The Thao 247 sombong? The Thao 247 sombong karena Timnas Vietnam U-19 asuhan Dinh The Nam bakal tiba di Indonesia dengan kondisi fisik yang jauh lebih baik.

Ketika Nguyen Van Truong dan kawan-kawan terbang dari Vietnam ke Jakarta untuk mengarungi Piala AFF U-19 2022 pada 2-15 Juli 2022, mereka menempuh penerbangan hampir satu hari lamanya.

Penyebabnya karena skuad asuhan Dinh The Nam tak langsung terbang dari Vietnam ke Indonesia, melainkan lebih dulu transit ke Singapura. Kali ini, Timnas Vietnam U-19 langsung terbang dari Vietnam ke Indonesia.

Diperkirakan, jarak tempuhnya hanya sekira 6-8 jam. Hal itu otomatis menambah waktu istirahat Timnas Vietnam U-19 sebelum bersua Timnas Indonesia U-19.

“Sebelumnya, Timnas Vietnam U-19 butuh sekira dua hari untuk sampai di Indonesia. Pemain-pemain kami bahkan harus tertidur karena transit di Bandara Changi, Singapura,” tulis The Thao 247. (Timnas Vietnam U-19 gagal menang dalam empat uji coba terakhir) “Sekarang menurut informasi yang kami terima, Timnas Vietnam U-19 bisa langsung terbang ke Jakarta. Hal itu berarti, kondisi fisik Khuat Van Khang dan kawan-kawan bakal lebih kuat ketimbang sebelumnya,” lanjut The Thao 247. Baik Vietnam dan Timnas Indonesia U-19 merupakan dua tim yang dijagokan mewakili Grup F lolos ke Piala Asia U-20 2023. Sayangnya, performa kedua tim justru merosot jelang tampil di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Timnas Vietnam U-19 gagal menang dalam empat laga terakhir dan hanya mencetak dua gol. Begitu juga Timnas Indonesia U-19 yang imbang 0-0 dengan Persis Solo U-18 dan tumbang 1-2 dari Persija Jakarta U-18.