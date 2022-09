UEFA hukum 8 klub karena langgar Financial Fair Play pada bursa transfer musim panas 2022. Kedelapan klub tersebut adalah AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma, Paris Saint-Germain (PSG), AS Monaco, Olympique Marseille, dan Besiktas.

Namun, beberapa klub lain yang aktif di bursa transfer seperti Barcelona, Manchester City, dan Chelsea malah terhindar dari ancaman Financial Fair Play (FFP). Menurut UEFA, mereka lolos karena “keringan luar biasa akibat COVID”.

Pernyataan resmi dirilis oleh UEFA pada Sabtu (3/9/2022) dini hari WIB. Kedelapan klub itu telah sepakat untuk membuat kontribusi finansial senilai total 172 juta euro (Rp2,55 triliun), yang akan direnggut dari penghasilan klub-klub tersebut dari keikutsertaan mereka di ajang UEFA.

Namun demikian, hanya 26 juta euro (Rp385,38 miliar) yang akan dibayarkan secara penuh. Sisanya, akan disesuaikan dengan pencapaian target yang disepakati oleh masing-masing klub.

Dengan begitu, maka AC Milan akan diminta membayar senilai 2 juta euro (Rp29,64 miliar) dari total 15 juta euro (Rp222,33 miliar). Sedangkan Juventus akan membayar sekitar 3,5 juta euro (Rp51,88 miliar) dari total 23 juta euro (Rp341,073).

Inter Milan akan diharuskan bayar 4 juta euro (Rp59,29 miliar) dari 26 juta euro (Rp385,38 miliar). Kemudian, AS Roma harus membayar 5 juta euro (Rp74,111 miliar) dari 35 juta euro (Rp519,02 miliar).

Denda tertinggi jatuh kepada PSG. Tim ibu kota Prancis tersebut diharuskan membayar sebesar 10 juta euro (Rp148,23 miliar) dari total 65 juta euro (Rp963,45 miliar). Tiga klub lainnya didenda dengan cukup ringan. AS Monaco, Olympique Marseille, dan Besiktas didenda pada kisaran 300-600 ribu euro (Rp4,45-8,89 miliar) dengan nilai total denda 2-4 juta euro (Rp29,65-59,29 miliar). Napoli, Lazio, Barcelona, Chelsea, Leicester City, Manchester City, dan West Ham United mendapatkan “keringanan luar biasa akibat COVID dan pertimbangan atas catatan finansial sebelumnya”. Namun, mereka akan dipantau secara seksama untuk musim ini. Sementara itu, hal ini juga akan memengaruhi daftar pemain yang didaftarkan kepada kompetisi sepakbola Eropa. Dilansir dari Football-Italia, Inter Milan dan AS Roma hanya akan diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain dalam satu skuad, bukannya 25 pemain.