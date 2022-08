THE Blues kalah lagai saat tandang, Thomas Tuchel pusing cari solusi usai laga Southampton vs Chelsea. The Blues –julukan Chelsea– tertunduk dengan skor 1-2 kala bertandang ke St Mary’s Stadium, Rabu (31/8/2022) dini hari WIB.

Padahal, Chelsea mengawali laga pada pekan kelima Liga Inggris 2022-2023 ini dengan baik. Raheem Sterling sudah membuat mereka unggul sejak menit ke-23.

Sayang, lima menit kemudian, The Saints –julukan Southampton– berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan keras Romeo Lavia. Tak sampai di situ, Southampton akhirnya mengunci kemenangan lewat sepakan Adam Armstrong pada masa injury time babak pertama.

Bagi Chelsea, hasil ini merupakan yang kekalahan laga tandang kedua secara beruntun. Sebelumnya, mereka juga takluk di markas Leeds United, dengan skor akhir 0-3.

Tuchel merasa permainan timnya di laga tandang kurang memuaskan. Dia merasa skuad asuhannya hanya mampu menjaga performa di awal, sebelum akhirnya mengalami penurunan.

“Permainan kami tidak cukup untuk memenangkan laga tandang. Tidak cukup bagi kami untuk bermain hanya selama 20-25 menit di level yang diinginkan,” kata Tuchel dikutip BBC.

Juru taktik asal Jerman tersebut merasa kesimbangan timnya terlalu mudah untuk diganggu. Akibatnya, tim lawan dapat mencetak gol tanpa ada kesulitan berarti. Tuchel pun berharap bisa segera menemukan solusi. “Telalu mudah untuk membuat kami tidak seimbang, mengalahkan dan membuat kami bingung. Rasanya terlalu mudah terjadi. Hal itu juga terjadi juga saat melawan Leeds. Kami harus memahaminya dan menemukan solusi,” ujarnya.