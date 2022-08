MANCHESTER – Pil pahit baru saja ditelan Liverpool usai kalah memalukan dari rival abadi mereka, yakni Manchester United. Pasukan Jurgen Klopp itu tepatnya tumbang 1-2 dari Man United di laga pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023 pada Selasa (23/8/2022) dini hari WIB.

Pada laga tersebut, Liverpool sejak awal sudah kesulitan menghadapi Man United. Bahkan mereka tertinggal 0-2 gara-gara gol dari Jadon Sancho di menit 16 dan Marcus Rashford pada menit ke-53.

Liverpool pun sempat membalas di menit 81 melalui gol Mohamed Salah, namun The Reds sudah telat untuk bangkit dan harus rela kalah 1-2 dari tim berjuluk The Red Devils tersebut. Lantas apa yang membuat Liverpool tak berdaya sampai tumbang di Old Trafford?

Berikut 5 Penyebab Liverpool Kalah 1-2 dari Manchester United di Pekan Ketiga Liga Inggris 2022-2023:

5. Penampilan Apik Lini Belakang Man United





Liverpool kalah meski menguasai jalannya pertandingan kontra Man United. 70 persen lebih penguasaan bola dipegang The Reds, bahkan tim asuhan Klopp itu mampu menciptakan 17 peluang, yang lima di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Kendati demikian, dari banyaknya peluang itu hanya satu gol yang bisa dicipatakan oleh Liverpool. Semua itu terjadi karena duet Raphael Varane dan Lisandro Martinez bermain sangat luar biasa menjaga pertahanan Man United, begitu juga Tyrell Malacia yang sukses membuat sisi kanan Liverpool mati kutu.

4. Bruno Fernandes Tampil Luar Biasa sebagai Jenderal Lapangan Tengah





Erik Ten Hag memuji permainan Bruno Fernandes saat Man United menang 2-1 atas Liverpool. Bagi Ten Hag, Fernandes dan Varane sama-sama memperlihatkan sikap pemimpin saat pertandingan berlangsung.

“Menurut saya (Fernandes) mengambil tanggung jawab dan saya pikir dia menunjukkan kepemimpinan bersama Rapha Varane di lapangan,” ucap Ten Hag dikutip laman Mirror.

“Mereka membuat perbedaan besar tetapi bukan hanya mereka berdua, kami membutuhkan lebih banyak pemimpin. Anda menginginkan tim pemenang, dan Anda membutuhkan semangat seperti yang kami tunjukkan hari ini,” lanjutnya.

3. Liverpool Kurang Beruntung Selain pertahanan Man United yang kukuh, Liverpool tampaknya sedang dilanda kesialan. Sebab ada banyak peluang emas yang gagal menjadi gol karena buruknya penyelesain akhir Mohamed Salah dan kawan-kawan. Klopp pun mengakui timnya tak beruntung saat melawan Man United. “Mereka (Man United) mencetak gol dan kami mengambil alih dan memainkan permainan yang ingin kami mainkan (di babak kedua). Kami pun tidak beruntung dengan situasi melawan lawan seperti United, padahal akan sangat membantu jika kami mencetak gol dan membuat skor 1-1 di babak pertama,” ujar Klopp. 2. Tekad Luar Biasa Pemain Man United Banyak yang menilai Man United seperti kehilangan jati diri saat kalah di dua laga awal Liga Inggris 2022-2023. Para pemainnya tak memperlihatkan semangat seperti sedang membela tim sebesar Setan Merah. Kendati demikian, pada laga melawan Liverpool para penggawa Man United mampu memperlihatkan tekad tersebut. Mental dan keinginan Man United begitu besar sehingga dapat membantu mereka bermain baik hingga akhirnya menang 2-1. 1. Banyaknya Pemain Liverpool yang Dilanda Cedera Klopp menilai andai Liverpool tampil dengan kekuatan terbaiknya, maka ia percaya The Reds mampu kalahkan Man United. Namun, kenyataan banyak pemain Liverpool yang cedera dan hal tersebut membuat timnya dalam keadaan pincang. Sebut saja seperti Thiago Alcantara, Joel Matip, Diogo Jota, Ibrahim Konate, dan masih banyak pagi pemain Liverpool yang absen saat melawan Man United. Bagi Klopp kehilangan pemain penting itulah yang membuat ia kesal karena Liverpool pada akhirnya tumbang di tangan Man United. “Kami berada dalam situasi yang rumit karena cedera, kami melewati minggu ini dengan 14 sampai 15 pemain senior yang tersedia dan sekarang kami harus memastikan mereka tidak cedera lagi. Kami seharusnya memenangkan pertandingan ini, saya tahu kedengarannya konyol tapi itu bagaimana saya melihatnya,” kata Klopp.