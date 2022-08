JELANG laga Manchester United vs Liverpool, komentar kedua pihak mulai seru. Terbaru, gelandang The Reds, Fabinho, mulai menebar psywar dengan mengungkit pembantaian di Old Trafford di Liga Inggris 2021-2022.

Liverpool akan bertamu ke markas Manchester United, Old Trafford, pada Selasa (23/8/2022) dini hari WIB. The Reds –julukan Liverpool- tentu lebih diunggulkan, terutama dari segi rekor pertemuan.

Dalam dua pertemuan terakhir, Liverpool selalu berhasil menang dengan skor telak. Liverpool berhasil menang dengan skor 4-0 di Anfield pada musim lalu, tepatnya 19 April 2022.

Sementara itu, kunjungan terakhir Liverpool ke Old Trafford pada Oktober 2021 diwarnai dengan tragedi pembantaian lima gol tanpa balas. Fabinho kemudian menyinggung kemenangan besar tersebut.

“Pertandingan terakhir sangat bagus untuk kami dengan kemenangan 5-0, terutama untuk Mohamed Salah, jadi semoga laga itu memberi kenangan indah bagi tim, agar memainkan permainan bagus lainnya di Old Trafford dan menang,” kata Fabinho dikutip laman resmi klub, Senin (22/8/2022).

(HTE)