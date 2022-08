HASIL Chelsea vs Tottenham Hotspur di pekan ke-2 Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Blues -julukan Chelsea- harus puas mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2 atas The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur.

Bermain di Stadion Stamford Bridge, Mingggu (14/8/2022) malam WIB, dua gol Chelsea dicetak oleh Kalidou Koulibaly (19’) dan Recce James (77’). Sementara itu, Tottenham sukses menggagalkan kemenangan Chelsea berkat gol Pierre-Emile Hojbjerg (68’) dan Harry Kane (90+6’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak babak pertama bergulir, para pemain Chelsea yang dikomandoi oleh Raheem Sterling langsung berinisiatif menguasai bola. Tim besutan Thomas Tuchel itu percaya diri dalam mengoper bola dari kaki ke kaki. Sebab, mereka bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Tepat di menit ke-2, serangan Chelsea masih bisa dipatahkan barisan perthanan Tottenham Hotspur. Setelah itu, The Lilywhites langsung melakukan serangan balik dengan cepat.

BACA JUGA: Gerah dengan Sikap Cristiano Ronaldo, Manchester United Mulai Pertimbangkan untuk Putus Kontrak

Dejan Kulusevski memiliki opsi di kedua sisi dan memilih ke kiri untuk Son Heung-Min. Namun, dia dijegal oleh Reece James dan Thiago Silva.

Sementara itu, berkat kerja kerasnya, Chelsea sukses membuka keran golnya pada laga ini. Berawal dari sepak pojok yang dilakukan Marc Cucurella, bola pun langsung disamber oleh Kalidou Koulibaly (19’) dan langsung menghujam gawang Tottenham. Kedudukan pun berubah 1-0, Chelsea memimpin.

Selepas kebobolan, para pemain Tottenham menikmati penguasaan bola yang baik. Akan tetapi, Son Heung-Min dkk hanya memainkan bola di wilayah mereka sendiri. Sebab, Chelsea menekan mereka di lapangan dan mempersulitnya untuk melakukan serangan.

Memasuki menit ke-41, Son Heung-Min melakukan serangan balik dengan cepat ke lini pertahanan Chelsea. Namun, Reece James berhasil untuk menjegal larinya meski harus mendapat kartu kuning pertama di laga ini. Upaya Tottenham untuk menyamakan kedudukan pun kembali gagal.

Pasukan Tottenham belum menyerah. Tim besutan Antonio Conte itu masih berusaha untuk terus menggempur pertahanan Chelsea. Sialnya, Son Heung-Min dkk justru lagi-lagi menemui kebuntuan. Skor 1-0 untuk keunggulan Chelsea pun bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, skuad Tottenham Hotspur tampil agresif dengan memberikan tekanan kepada Chelsea. Harry Kane dan kawan-kawan berusaha untuk mencetak gol penyeimbang. Sialnya, peluang yang mereka dapatkan belum bisa dikonversikan menjadi gol hingga menit ke-55. Sementara itu, tepat di menit ke-61, Chelsea memiliki peluang berbahaya. Namun, tembakan keras Raheem Sterling masih melambung di atas mistar. Di sisi lain, Tottenham langsung membalas serangan balik melalui Harry Kane. Sama saja, sepakannya masih melebar di sisi gawang Chelsea. Kali ini, upaya Tottenham Hotspur dalam menyamakan kedudukan berbuah manis. Adalah Pierre-Emile Hojbjerg (68’) yang sukses mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari Jorginho kehilangan bola di dalam daerahnya sendiri, dan Ben Davies memberikan assist ke Hojbjerg. Kedudukan pun menjadi sama kuat, 1-1 untuk kedua tim. Setelah itu, Chelsea tak tinggal diam untuk bisa mengungguli Tottenham lagi. Melalui assist dari Raheem Sterling, Reece James (77’) langsung melepaskan tembakan dan bola pun langsung mengoyak gawang Tottenham. Kedudukan kembali berubah menjadi 2-1, Chelsea unggul sementara. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, kedua tim masih saling melancarkan serangan dan mendapatkan peluang. Kali ini, Tottenham justru berhasil mencetak gol secara dramatis melalui Harry Kane (90+6’). Kedudukan pun berubah menjadi 2-2 untuk kedua tim hingga babak kedua berakhir. Berikut Susunan Pemain Chelsea vs Tottenham Hotspur: CHELSEA XI (3-4-2-1): Edouard Mendy (GK); Reece James, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly; Ruben Loftus-Cheek, N'Golo Kante, Jorginho, Marc Cucurella; Mason Mount, Kai Havertz; Raheem Sterling. Cadangan: Trevoh Chalobah, Callum Hudson-Odoi, Cesar Azpilicueta, Conor Gallagher, Armando Broja, Kepa Arrizabalaga, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Christian Pulisic. Pelatih: Thomas Tuchel TOTTENHAM HOTSPUR XI (3-4-2-1): Hugo Lloris (GK); Christian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Hojbjerg, Ryan Sessegnon; Dejan Kulusevski, Son Heung-Min; Harry Kane. Cadangan: Yves Bissouma, Fraser Forster, Bryan Gil, Ivan Perisic, Matt Doherty, Lucas Moura, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Richarlison. Pelatih: Antonio Conte