KLASEMEN sementara Grup C Piala AFF U-16 2022 di matchday kedua sudah dirilis. Timnas Malaysia U-16 pun masih mengisi puncak klasemen Grup C.

Dua laga Grup C Piala AFF U-16 2022 sudah rampung digelar pada hari ini, Jumat (5/8/2022). Kedua laga itu mempertemukan Timnas Australia U-16 vs Timnas Kamboja U-16 dan juga Timnas Myanmar U-16 vs Timnas Malaysia U-16.

Timnas Malaysia U-16 pun sukses mempertahankan posisinya di puncak klasemen Grup C. Kepastian itu didapat usai Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-16- mengakhiri pertemuannya dengan Myanmar dengan skor imbang 1-1.

Sejatinya, Timnas Malaysia U-16 bekerja ciamik pada laga ini. Mereka sukses membuka keunggulan di menit ke-2 lewat aksi Mat Disa. Namun, di babak kedua, Timnas Myanmar U-16 sukses menyamakan kedudukan berkat aksi Kaung khant Zaw (50’).

Berkat hasil ini, Timnas Malaysia U-16 dan Timnas Myanmar U-16 sama-sama hanya meraih 1 poin. Kedua tim ini pun memiliki poin yang sama saat ini di klasemen, yakni 4 angka.

Namun, Timnas Malaysia U-16 berhak menduduki puncak klasemen karena unggul selisih poin. Myanmar pun mengekor di tempat kedua.

Lalu, di posisi ketiga, ada Timnas Kamboja U-16. Mereka sukses meraih 3 poin usai memenangi laga melawan Timnas Australia U-16 dengan skor 4-2. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, pada Jumat (5/8/2022) sore WIB, Timnas Kamboja U-sudah menunjukkan ancaman berarti sejak awal laga. Alhasil, mereka unggul cepat lewat gol Var David (1’). Kemudian, tiga gol lain dicetak oleh Sou Menghong (13’ dan 90+1’) serta Soun Makara (75’). Sementara itu, dua gol Timnas Australia U-16 dicetak oleh Ayman Gulasi (30’) dan Max Hately (83’). Sayangnya, hasil ini memastikan Timnas Australia U-16 sudah menutup kansnya lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Sebab, mereka belum mengoleksi satu pun poin saat ini. Timnas Australia U-16 pun menjadi juru kunci saat ini. Berikut Klasemen Sementara Grup C Piala AFF U-16 2022 Kelar Laga Australia vs Kamboja: 1. Malaysia: 4 Poin 2. Myanmar: 4 Poin 3. Kamboja: 3 Poin 4. Australia 0 Poin