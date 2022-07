JADWAL Piala AFF U-19 2022 hari ini sudah dirilis. Ada 2 laga menarik yang dilakoni tim-tim dari Grup B dalam matchday keempat Piala AFF U-19 2022 pada Sabtu (9/7/2022) mulai pukul 15.00 WIB,

Dua laga yang akan digelar hari ini mempertemukan Timnas Malaysia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 dan juga Timnas Laos U-19 vs Timnas Singapura U-19. Laga Laos vs Singapura pun akan dihelat lebih dahulu.

Pertemuan sang pemuncak klasemen sementara, Laos, dengan Singapura, akan tersaji di Stadion Madya, Jakarta, pada Sabtu (9/7/2022) mulai pukul 15.00 WIB. Laga ini dipastikan berjalan seru dan menarik karena Laos berambisi mendulang hasil manis guna memperkukuh posisinya di puncak klasemen.

Ya, Laos kini memang sedang memimpin klasemen Grup B dengan raihan 6 poin dari 2 laga yang dijalani. Mereka sukses menyapu bersih kemenangan di 2 laga, melawan Timor Leste dengan skor 2-0 dan juga Kamboja dengan skor 2-1.

Sementara Singapura, mereka yang sudah melakoni 3 laga di fase Grup B ini baru bisa mengantongi 1 poin. Kondisi ini membuat Singapura sendiri sudah dipastikan gagal menembus babak semifinal Piala AFF U-19 2022.

Meski begitu, kondisi ini tak membuat Singapura pasrah memberikan poin secara cuma-cuma kepada Laos. Ambisi menambah koleksi poin membuat Singapura diyakini akan memberi perlawanan berarti kepada Laos. Hal ini membuat laga akan berjalan seru.

Di laga lainnya, ada pertemuan Malaysia vs Timor Leste. Duel ini juga dipastikan bakal berjalan seru karena kedua tim sama-sama masih punya peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022. Bagaimana tidak, saat ini Malaysia yang sedang duduk di posisi kedua pada klasemen sementara Grup B, hanya unggul 1 poin dari Timor Leste yang menghuni posisi keempat. Kedua tim pun sama-sama baru melakoni 2 laga. Tak ayal, kondisi ini membuat persaingan perebutan tiket semifinal masih berjalan seru dan menarik. Laga Malaysia vs Timor Leste sendiri akan digelar di Stadion GBK pada pukul 19.00 WIB. Berikut Jadwal Piala AFF U-19 2022 Hari Ini: Sabtu 9 Juli 2022 15.00 WIB – Timnas Laos U-19 vs Timnas Singapura U-19 19.00 WIB – Timnas Malaysia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19