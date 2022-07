JADWAL lengkap Piala AFF U-19 2022 hari ini sudah dirilis. Ada 3 laga menarik yang akan digelar pada hari ini, Senin (4/7/2022), salah satunya mempertemukan Timnas Indonesia U-19 dengan Brunei Darussalam.

Ya, ajang Piala AFF U-19 2022 sudah memasuki matchday kedua. Hari ini, giliran tim dari Grup A yang akan kembali unjuk gigi mendulang hasil terbaik demi lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022.

Tiga laga akan digelar pada hari ini. Laga-laga tersebut mempertemukan Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Filipina U-19, Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Thailand U-19, dan juga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Brunei Darussalam U-19.

Laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Filipina U-19 akan digelar lebih dahulu. Laga ini akan berlangsung di Stadion Madya GBK, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/7/2022) pukul 15.00 WIB. Laga dipastikan berjalan seru karena Vietnam belum meraih kemenangan, sementara Filipina belum mendulang satu pun poin saat ini.

Kemudian, ada pertemuan Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Thailand U-19. Laga ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Senin (4/7/2022) pukul 17.00 WIB. Usai sama-sama meraih kemenangan di laga perdana, Myanmar dan Thailand akan beradu untuk membuktikan siapa yang paling kuat.

Terakhir, ada Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- yang akan melawan Brunei Darussalam. Laga ini akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga pada Senin (4/7/2022) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-19 menatap laga ini dengan penuh ambisi. Sebab, Marselino Ferdinan dkk gagal menang di laga pembuka Grup A. Mereka ditahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Demi menjaga kans lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022, Timnas Indonesia U-19 membidik kemenangan dengan skor besar atas Brunei Darussalam. Sang pelatih, Shin Tae-yong, pun sudah mempersiapkan taktik jitu untuk menghancurkan Brunei. "Kami harus memikirkan segala sesuatunya. Brunei memang kalah besar. Itu yang membuat kami mesti mempertimbangkan untuk membuat banyak gol,” ujar Shin Tae-yong soal laga melawan Brunei. Kini menarik, menantikan jalannya ketiga laga tersebut. Siapakah tim yang mampu berjaya? Berikut Jadwal Lengkap Piala AFF U-19 2022 Hari Ini: Senin 4 Juli 2022 15.00 WIB – Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Filipina U-19 17.00 WIB – Timnas Myanmar U-19 vs Timnas Thailand U-19 20.00 WIB – Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Brunei Darussalam U-19