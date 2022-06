DAFTAR 7 negara yang lolos Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Timnas Amerika Serikat U-19 menjadi negara ketujuh yang memastikan tempat di Piala Dunia U-20 2023.

Kepastian itu didapat setelah Timnas Amerika Serikat U-19 lolos ke semifinal Piala Concacaf U-20 2022. Sekadar diketahui, Piala Concacaf U-20 2022 merupakan ajang Kualifikasi Piala Dunia U-20 2023.

Nantinya, tim yang lolos ke semifinal alias sebanyak empat tim, berhak ambil bagian di Piala Dunia U-20 2023 yang digelar di Indonesia. Rabu (29/6/2022) pagi WIB, Timnas Amerika Serikat U-19 berhadapan dengan Kosta Rika di perempatfinal Piala Concacaf U-20 2022 yang digelar di Jamaika.

Hasilnya setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Amerika Serikat U-19 menang 2-0. Paxten Reid Aaronson menjadi bintang kemenangan Timnas Amerika Serikat U-19 lewat brace (dua gol) yang dibuat.

Tercatat, duel perempatfinal Piala Concacaf U-20 2022 selain mempertemukan Amerika Serikat vs Kosta Rika, menggelar pertandingan Panama vs Honduras, Republik Dominika vs Jamaika dan Guatemala vs Meksiko.

Hari ini selain melangsungkan laga Amerika Serikat vs Kosta Rika, dilangsungkan laga Panama vs Honduras. Pertandingan ini sedang berlangsung.

Selain Amerika Serikat dan tuan rumah Indonesia, lima negara lain yang sudah memesan tempat di Piala Dunia U-20 2023 adalah wakil Eropa. Mereka ialah Inggris, Israel, Italia, Prancis dan Slovakia. (Timnas Slovakia U-19 lolos ke Piala Dunia U-20 2023. (Foto: UEFA.com) Piala Dunia U-20 2023 sendiri bakal diikuti 24 negara. Sebanyak 24 negara konestan Piala Dunia U-20 2023 baru diketahui awal tahun depan, mengingat Asia dan Amerika Selatan baru menggelar kualifikasi awal 2023. Berikut daftar 7 tim yang lolos ke Piala Dunia U-20 2023: 1. Indonesia 2. Italia 3. Prancis 4. Inggris 5. Israel 6. Slovakia 7. Amerika Serikat