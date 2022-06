MILAN โ€“ Inter Milan selangkah lagi meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea. Sebab, pihak Inter Milan dan Chelsea dikabarkan sudah mencapai kata sepakat. Hal ini disampaikan oleh jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano.

Negosiasi sengit antara Inter dan Chelsea segera usai. Pasalnya, Lukaku selangkah lagi dipastikan sebagai pemain Inter.

Inter dan Chelsea dikabarkan sudah mencapai kata sepakat perihal peminjaman Lukaku. Inter merogoh kocek sebesar 8 juta euro atau sekira Rp125 miliar, plus sejumlah bonus untuk memakai jasa pemain asal Belgia tersebut.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia tersebut mengatakan bahwa Lukaku akan memperkuat Inter selama semusim.

โ€œRomelu Lukaku kembali ke Inter, here we go, telah dikonfirmasi, perjanjian penuh ditandatangani dalam kesepakatan pinjaman hingga Juni 2023, biaya sebesar 8 juta euro plus bonus,โ€ kata Fabrizio, melalui Twitter pribadinya, Rabu (22/6/2022).

Namun, Lukaku tampaknya belum tentu akan terus-menerus berseragam Inter. Sebab, tidak ada opsi pembelian permanen pada proposal peminjaman yang dilayangkan Nerrazurri -julukan Inter- kepada pihak Chelsea.

โ€œGaji Lukaku berkisar 8 juta euro per tahun, tidak ada opsi pembelian atau obligasi, bonus bergantung pada performa tim,โ€ tutupnya.

Dengan begini, hampir dipastikan bahwa lini depan Inter musim depan semakin sesak. Sebab, Inter kini juga dikabarkan sedang dalam proses untuk mengontrak Paulo Dybala.