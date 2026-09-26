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HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Klub Pilihan Wayne Rooney yang Bisa Membuatnya Kembali ke Dunia Kepelatihan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |00:01 WIB
2 Klub Pilihan Wayne Rooney yang Bisa Membuatnya Kembali ke Dunia Kepelatihan
Michael Carrick bersama Wayne Rooney (kanan). (Foto: Instagram/manutd)
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LEGENDA sepak bola Inggris, Wayne Rooney, secara terbuka menyatakan dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali melatih. Namun, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United tersebut hanya akan menerima pinangan dari dua klub saja.

Sepanjang kariernya sebagai pelatih, Rooney telah mencicipi berbagai tantangan di klub seperti Derby County, D.C. United, Birmingham City, hingga Plymouth Argyle. Sayangnya, perjalanan tersebut kerap diwarnai situasi sulit, mulai dari krisis finansial klub hingga pemecatan.

Kini, mantan penyerang Timnas Inggris itu mengaku lebih menikmati perannya sebagai pandit media, termasuk tampil reguler di acara Match of the Day dan meliput Piala Dunia 2026. Ia menegaskan keputusannya bekerja di dunia penyiaran bukan semata-mata demi materi.

1. Hanya Mau Latih Manchester United atau Everton

Dalam wawancaranya baru-baru ini di Virgin Radio, Rooney membahas masa depan karier manajerialnya. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa hanya ada dua klub yang mampu membujuknya kembali turun gunung ke pinggir lapangan hijau.

Wayne Rooney
Wayne Rooney

"Saya meragukannya, lagi pula saya tahu saya telah menjalani empat pekerjaan yang sulit. Satu-satunya cara saya akan kembali dalam kapasitas apa pun adalah Everton atau Manchester United. Tapi itu sangat tidak mungkin," ujar Rooney, dikutip dari Virgin Radio, Sabtu (26/9/2026).

Ketika disinggung mengenai klub mana yang akan ia pilih jika keduanya datang bersamaan, Rooney menjawab dengan nada santai namun tegas, "Yang datang lebih dulu!"

 

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