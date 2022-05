HASIL AS Roma vs Feyenoord Rotterdam di final Liga Konferensi Eropa 2021-2022 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Arena Kombetare, Tirana, Albania pada Kamis (26/5/2022) dini hari WIB, AS Roma menang 1-0 via gol Nicolo Zaniolo di menit 32.

Alhasil, AS Roma keluar sebagai juara Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Sementara itu, pelatih AS Roma Jose Mourinho tercatat sebagai pelatih pertama yang memenangkan tiga kompetisi antarklub Eropa berbeda yakni Liga Champions (2003-2004 dan 2009-2010), Liga Eropa (2002-2003 dan 2016-2017) serta Liga Konferensi Eropa (2021-2022).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Begitu pertandingan dimulai, Feyenoord Rotterdam berusaha tampil menekan. Mereka memberikan tekanan, namun dapat dihalau AS Roma dengan sangat baik.

Jose Mourinho dipaksa mengganti pemainnya lebih awal. Pada menit ke-17, ia terpaksa menarik keluar Henrikh Mkhitaryan yang mengalami cedera dan digantikan oleh Sergio Oliveira.

Meski begitu, permainan AS Roma tak mengalami penurunan. Tak hanya itu, I Giallorossi –julukan AS Roma– dapat melancarkan serangan balik. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil.

Akhirnya AS Roma berhasil memimpin pada menit ke-32. Nicolo Zaniolo berhasil mencetak gol melalui sepakannya, setelah memaksimalkan umpan kiriman Gianluca Mancini.

Tertinggal 0-1, Feyenoord Rotterdam berusaha mengejar. Mereka nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-41. Namun, sepakan Orkun Kokcu dapat diamankan kiper AS Roma, Rui Patricio dan membawa timnya unggul di akhir babak pertama.

Babak Kedua Feyenoord berupaya bangkit begitu paruh kedua dimulai. Peluang kemudian didapatkan pada menit ke-47. Sayang, tendangan keras Guus Til dapat diamankan Rui Patricio. Belum menyerah, Feyenoord terus berusaha menggempur gawang Roma. Pada menit ke-50, mereka kembali memperoleh peluang. Hanya saja, upaya Tyrell Malacia dapat digagalkan Rui Patricio. AS Roma masih terus bekerja keras menghalau serangan Feyenoord. Hal itu membuat AS Roma mencoba menyerang balik pada menit ke-66. Akan tetapi, serangan Zaniolo belum menemui sasaran. Momentum untuk menyerang pun dapat dijaga AS Roma. Pada menit ke-74, AS Roma hampir menggandakan keunggulannya. Namun, sepakan Oliveira masih melambung. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, Roma mencoba untuk bermain dengan tempo cepat. Peluang lalu didapat pada menit ke-86. Sayang, tembakan Lorenzo Pellegrini dapat ditepis kiper Feyenoord, Justin Bijlow. Roma pun menjaga keunggulan hingga akhir laga. BERIKUT SUSUNAN PEMAIN AS Roma vs Feyenoord Rotterdam AS ROMA Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (Vina 89), Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan (Oliveira 17), Zalewski (Spinazzola 67); Zaniolo (Veretout 67), Abraham (Shomurodov 89) Pelatih: Jose Mourinho FEYENOORD Bijlow; Geertruida, Trauner (Pedersen 74), Senesi, Malacia (Jahanbakhsh 89); Aursnen, Orkun Kokcu (Walemark 88); Nelson (Linssen 74), Til (Toornstra 59), Sinisterra; Dessers Pelatih: Arne Slot