5 pesepak bola bintang yang tampil di Toulon Cup 2022 menarik dikulik. Sebab, ajang yang juga akan diikuti Timnas Indonesia U-19 ini akan diisi oleh sederet pemain muda berbakat di dunia.

Ya, Toulon Cup 2022 akan segera bergulir. Tepatnya, ajang ini akan mulai bergulir di Prancis pada 30 Mei 2022 hingga 5 Juni 2022.

Di ajang ini, Timnas Indonesia U-19 tergabung ke Grup B. Di grup ini, Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- akan berhadapan dengan Venezuela, Ghana, dan Meksiko.

Jelang bergulirnya ajang ini dalam hitungan hari, menarik menilik lebih jauh soal siapa saja pesepak bola bintang yang akan ambil bagian di sana. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 pesepak bola bintang yang tampil di Toulon Cup 2022.

5. Tanguy Kouassi

Salah satu pesepak bola bintang yang tampil di Toulon Cup 2022 ialah Tanguy Kouassi. Dia akan memperkuat skuad Prancis di Toulon Cup 2022.

Sosok Tanguy Kouassi jadi sorotan jelang mentas di Toulon Cup 2022 karena memang diketahui punya bakat gemilang. Di usia yang masih muda, dia sudah terikat kontrak dengan klub papan atas Jerman, Bayern Munich.

Sebelum hijrah ke Bayern, pemain kelahiran 7 Juni 2002 ini mengenyam pendidikan di akademi PSG. Bersama Bayern, pemain bernama lengkap Nianzou Tanguy-Austin Kouassi ini sudah berlaga di 22 laga dalam berbagai kompetisi musim ini. Bek berusia 19 tahun ini pun mampu membukukan 1 gol dan 1 assist kepada Bayern.

4. Niko Takahashi

Kemudian, ada nama Niko Takahashi. Dia juga sukses menorehkan prestasi manis, tak kalah gemilang dari Tanguy Kouassi.

Di Toulon Cup 2022, Niko Takahashi akan memperkuat skuad Jepang. Namun, karena kualitas permainan Niko Takahashi yang luar biasa, Jepang mesti waspada dalam menjaga bakat mudanya yang satu ini.

Bagaimana tidak, Niko Takahashi dikabarkan kini sedang diperebutkan 3 negara. Selin Jepang, pemain kelahian 17 Agustus 2005 ini jadi incaran Argentina dan Spanyol karena memang punya garis keturunan dari dua negara itu. Kini, Niko Takahashi sendiri sedang membela klub muda Barcelona.

3. Matias Soule

Di urutan ketiga, ada Matias Soule. Dia menjadi bagian dari skuad Argentina di Toulon Cup 2022. Keputusan Argentina memanggil Matias Soule sudah tak perlu dipertanyakan karena memang sang pemin berusia 19 tahun ini punya bakat gemilang.

Matias Soule bahkan sudah mengepakkan sayap kariernya di dunia sepakbola ke Benua Biru -julukan Eropa. Winger kelahiran Mar de Plata 15 April 2003 tersebut kini membela klub elite Italia, yakni Juventus.

2. Adil Aouchiche

Lalu, ada Adil Aouchiche. Gelandang berusia 19 tahun ini masuk skuad Prancis di Toulon Cup 2022. Di usia muda, Aouchiche mampu tampil ciamik sehingga dipanggil membela Timnas Prancis di berbagai level usia.

Kala membela Timnas Prancis U-17, gelandang kelahiran Le Blanc-Mesnil 15 Juli 2002 ini bahkan bisa membukukan 16 gol dari 25 penampilannya. Sembilan gol di antaranya dicetak Adil Aouchiche kala membela Timnas Prancis U-17 di Euro U-17 2019.

Dengan kondisi ini, Adil Aouchiche pun dikontrak klub elite Prancis, Saint-Etienne. Dia pun digadang-gadang bisa menjadi penerus Zinedine Zidane.

1. Alejandro Garnacho

Terakhir, ada nama Alejandro Garnacho. Dia masuk skuad Argentina di Toulon Cup 2022. Kehadirannya di skuad Argentina membuat tim tersebut wajib diwaspadai para rivalnya karena menjadi kian menakutkan.

Bagaimana tidak, Garnacho sudah mampu menorehkan karier manis di usianya yang masih muda, yakni 17 tahun saat ini. Winger kelahiran Madrid 1 Juli 2004 ini pun membela klub elite Inggris saat ini, yakni Manchester United.

Alejandro Garnacho sudah melakoni laga bersama skuad utama Man United. Salah satunya di laga melawan Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Dia pun terpilih menjadi man of the match dalam laga final FA Youth Cup yang mempertemukan Man United vs Nottingham Forest.

Dengan sederet keunggulannya sebagai pesepakbola muda berbakat, sosok Alejandro Garnacho perlu diwaspadai tim-tim di Toulon Cup 2022. Dia bahkan digadang-gadang menjdi penerus Cristiano Ronaldo di Man United.