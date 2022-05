PENYERANG Timnas Vietnam U-23, Nguyen Tien Linh mengungkap kunci sukses timnya membungkam Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021. Striker 24 tahun itu menyebutkan timnya sudah menganalisa seluruh permainan dari pasukan Garuda Muda.

Sebagaimana diketahui pertandingan Timnas Vietnam U-23 sukses menundukkan Timnas Indonesia U-23 tiga gol tanpa balas. Bermain di Viet Tri Stadium, Phu Tho, pada Jumat, 6 Mei 2022, Vietnam tampil dominan.

Salah satu gol The Golden Star (julukan Timnas Vietnam) berhasil disarangkan oleh Nguyen Tien Linh pada menit ke-54. Kemudian, Vietnam kembali memperbesar keunggulan lewat Do Dung Dung di menit ke-73. Sementara satu gol Vietnam lainnya diceploskan oleh Le Van Do untuk menggenapi keunggulan tiga gol bagi Vietnam.

Di balik kemenangan itu, rupanya pasukan Vietnam telah melakukan analisis terhadap taktik yang digunakan oleh Timnas Indonesia U-23 pada laga tersebut. Pemain 24 tahun itu menyebut Vietnam sangat berfokus pada titik lemah yang dimiliki oleh tim besutan Shin Tae-yong.

“Sebelum pertandingan, kami dengan cermat menganalisis gameplay dan taktik Indonesia dan fokus pada titik lemah,” ungkap Nguyen Tien Linh, selepas pertandingan dilansir dari Zing News, Sabtu (7/5/2022).

Selain itu, Nguyen Tien Linh juga mengatakan bahwa Vietnam terus bersemangat sepanjang pertandingan berlangsung. Ia pun merasa puas setelah The Golden Star sukses merebut kemenangan di laga tersebut.

“Selama pertandingan, seluruh tim mempertahankan semangat. dan gameplay seperti yang ditetapkan dan mencapai hasil yang diinginkan," sambungnya. Nguyen Tien Linh juga merasa kemenangan di laga perdana akan sangat penting bagi Vietnam. Ia sangat puas Vietnam mampu meraih kemenangan dari Timnas Indonesia U-23. “Saya senang bahwa Vietnam U-23 memiliki pertandingan pembuka yang sangat baik dan memenangkan kemenangan yang tajam melawan lawan,” pungkasnya.