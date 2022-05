LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam di SEA Games 2021 hari ini, Jumat (6/5/2022) pukul 19.00 WIB sudah diketahui. Laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam dapat Anda saksikan via live streaming di RCTI+ atau klik di sini.

Timnas Indonesia U-23 racikan Shin Tae-yong sudah tiba di Vietnam sejak Selasa, 3 Mei 2022. Hanya saja, sejumlah kerugian didapatkan Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan.

Skuad Garuda Muda harus berlatih di lapangan yang jauh dari kata layak. Selain itu, jarak antara lapangan latihan dengan venue pertandingan juga terlampau jauh, yakni 18 km.

Karena itu, Shin Tae-yong melancarkan protes. Ia menilai seharusnya panitia SEA Games 2021 dapat menyediakan tempat latihan yang lebih layak kepada tim-tim peserta.

“Turnamen internasional bisa diberikan lapangan seperti ini. Terlalu parah walaupun mereka host. Bukankah harusnya fair dengan memberikan lapangan yang baik?” tulis Shin Tae-yong menggunakan bahasa Indonesia di stories Instagram-nya.

Meski begitu, lapangan buruk tak lantas dijadikan alasan. Ia bahkan optimistis Timnas Indonesia U-23 bakal menumbangkan Vietnam.

Ia yakin karena personel Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2021 jauh lebih kuat ketimbang edisi sebelumnya (2019). Saat itu Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam bertemu di partai puncak dan hasilnya Golden Star –julukan Vietnam– menang 3-0. “DI SEA Games kali ini, kami menambah pemain bagus baik dari dalam negeri maupun Eropa. Saya sangat yakin saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang Vietnam di masa depan,” tegas Shin Tae-yong mengutip dari Bongdaplus. “Ekspektasi fans di Indonesia sangat besar. Kami berharap tim mendapatkan akhir yang baik pada babak penyisihan SEA Games 2021 (lolos ke semifinal),” harap ayah dua anak tersebut. Link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam dapat disaksikan di sini.