KAKAK Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, mengaku terharu atas aksi fans Liverpool yang memberi aplaus kepada CR7 di laga Liverpool vs Manchester United, Rabu (20/4/2022) dini hari WIB. Ia sebagai perwakilan keluarga mengaku takkan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkan fans Liverpool.

Sekadar diketahui, kekasih Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, baru saja melahirkan anak kembar pada Selasa 19 April 2022 dini hari WIB. Namun, salah satu dari anak tersebut meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan.

(Fans Liverpool saat memberikan aplaus kepada Cristiano Ronaldo)

Karena itu, Cristiano Ronaldo harus absen dalam pertandingan melawan Liverpool di Anfield, Inggris pada Rabu (20/4/2022) dini hari WIB. Cristiano Ronaldo absen karena masih dalam suasana berduka.

Dalam laga yang berakhir 4-0 untuk kemenangan Liverpool itu, fans The Reds menyanyikan anthem mereka, "You'll Never Walk Alone" di Anfield pada menit ketujuh, sesuai dengan nomor punggung Cristiano Ronaldo. Hal itu menunjukan fans Liverpool respek terhadap kabar pilu yang dialami Cristiano Ronaldo.

โ€œTerima kasih untuk Liverpool. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan hari ini,โ€ papar Elma, dilansir dari The Independent, Rabu (20/4/2022).

Hal serupa juga disampaikan kakak Cristiano Ronaldo yang lain, Katia Aveiro. Ia mengucapkan rasa kagumnya terhadap fans Liverpool dari rumahnya di Brasil.

Terlepas dari itu, kemenangan ini meroketkan posisi Liverpool ke puncak klasemen Liga Inggris 2021-2022. Liverpool mengoleksi 76 angka, unggul dua poin dari Manchester City di tempat kedua. Namun, dengan catatan Manchester City memiliki tabungan satu pertandingan yang belum dimainkan. Sementara bagi Manchester United, kekalahan ini membuat mereka semakin sulit finis di posisi empat besar Liga Inggris 2021-2022. Setelah melalui 33 pertandingan, Manchester United duduk di posisi enam dengan 54 angka. Benar, Manchester United hanya terpaut tiga angka dari Tottenham Hotspur di posisi empat, namun mereka masih harus bersua dengan Arsenal dan Chelsea.