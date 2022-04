HASIL Napoli vs AS Roma di pekan ke-33 Liga Italia 2021-2022 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion San Paolo, Selasa (19/4/2022) dini hari WIB, Partenopei –julukan Napolli– gagal menang setelah ditahan AS Roma 1-1.

Atas hasil imbang ini, Napoli mulai tertinggal dalam perebutan gelar juara Liga Italia 2021-2022. Skuad asuhan Luciano Spalletti saat ini duduk di posisi tiga dengan 67 angka, terpaut dua poin dari Inter Milan di tempat kedua. Sementara itu, puncak klasemen Liga Italia 2021-2022 masih ditempati AC Milan dengan 71 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

I Partenopei terlihat tampak lebih mendominasi sejak awal babak. Hal itu dikarenakan mereka tampil di depan publik sendiri. Mereka tampil ngotot guna mencari keunggulan lebih dulu.

Kebuntuan pun langsung terpecahkan di awal laga, setelah Hirving Lozano dilanggar Roger Ibanez di kotak terlarang pada menit ketujuh. Lorenzo Insigne yang menjadi ekskutor penalti mampu memanfaatkannya guna mengubah skor 1-0 untuk keunggulan Napoli.

Setelah unggul, Napoli bermain lebih garang lagi. Tim racikan Luciano Spalletti itu mampu mengorganisir bola lebih nyaman. Ancaman pun ditebar secara masif ke pertahanan AS Roma asuhan Jose Mourinho.

Sebanyak tiga tembakan mampu mereka lesatkan, dan dua di antaranya berbuah menjadi shots on target. Namun, upaya tersebut masih gagal untuk menggandakan keunggulan.

Di sisi lain, taring I Giallorossi terlihat sangat tumpul pada babak pertama ini. Mereka gagal berbuat banyak untuk menyamakan kedudukan sebelum peluit jeda turun dibunyikan, karena hanya mencatatkan satu tembakan off target.

Babak Kedua Napoli kembali menunjukan dominasinya setelah unggul 1-0 di babak pertama. Mereka terus menguasai bola agar AS Roma kesulitan mengembangkan permainan. Namun, pasukan Jose Mourinho terlihat ngotot pada babak kedua ini. Ambisi besar mereka sangat tampak guna menyamakan kedudukan. Segala upaya pun mereka lancarkan untuk membuat gol penyeimbang. Sayangnya skema milik I Giallorossi tak begitu berjalan lancar. Tammy Abraham dan kawan-kawan dibuat frustrasi lewat rapatnya pertahanan tim tuan rumah. Alih-alih menyamakan kedudukan, AS Roma malah ketiban sial. Nasib nahas itu terjadi pada menit ke-79. Daniel Fuzato diganjar kartu merah dan diusir keluar lapangan setelah melakukan pelanggaran keras. Alhasil, AS Roma makin kesulitan untuk menceploskan gol karena kalah jumlah pemain. Namun, pada menit krusial, tepatnya menit ke-90+1, Tim Serigala ternyata membuat kejutan. Umpan manis dari Tammy Abraham berhasil disambar keras Stephan El Shaarawy untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Dengan skor imbang, jalannya duel yang mendapat tambahan waktu delapan menit pun semakin memanas. Napoli yang unggul secara jumlah pemain terus mencoba mencetak gol, namun, AS Roma bermain cukup keras untuk menjegal upaya tersebut. Alhasil skor 1-1 tetap terjaga. I Giallorossi mampu mempertahankan skor hingga peluit panjang dibunyikan. Berikut susunan pemain Napoli vs AS Roma: Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Zambo Anguissa, Lobotka (Zielinski 57'), Fabian Ruiz (Elmas 68'); Lozano, Osimhen (Mertens 83'), Insigne (Juan Jesus 82') Pelatih: Luciano Spalletti AS Roma (3-4-1-2): Patricio; Mancini (Perez 84'), Smalling, Ibanez; Zalewski (El Shaarawy 75'), Cristante (Mkhitaryan 46'), Oliveira (Veretout 75'), Karsdorp; Pellegrini; Zaniolo (Ohene-Gyan 86'), Abraham Pelatih: Jose Mourinho