HASIL West Ham United vs Burnley vs Burnley di Liga Inggris 2021-2022 sudah diketahui. The Hammers -julukan West Ham United- ditahan imbang Burnley dengan skor 1-1.

Beramain di London Stadium, London, Minggu (17/4/2022) malam WIB, Burnley unggul lebih dulu melalui tandukan Wout Weghorst pada menit 33. Namun kemudian, West Ham menyamakan kedudukan pada menit 74 melalui sumbangsih Tomas Soucek.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

West Ham kesulitan menembus rapatnya pertahanan Burnley. Pasukan David Moyes baru mampu menciptakan peluang pada menit 12 melalui tembakan Jarrod Bowen, namun masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Burnley, Nick Pope

West Ham berusaha keras menciptakan peluang. Tetapi, bek Burnley selalu sigap menahan gempuran tim tuan rumah.

BACA JUGA: Cetak Hattrick Lawan Norwich City, Cristiano Ronaldo Dapat Bonus Rp15,9 Miliar dari Manchester United!

Burnley justru berhasil mencuri keunggulan melalui situasi sepak pojok. Umpan AMxwel Cornet disambut oleh Jay Rodriguez, namun masih membentur mistar gawang.

Wout Weghorst yang menyambar bola rebound langsung menanduk bola ke gawang Lukasz Fabianski. Gol pun tercipta pada menit 33.

BACA JUGA: 5 Penyebab Cristiano Ronaldo Segera Tinggalkan Manchester United meski Tampil Tajam, Nomor 1 Faktor Utama

Burnley kembali memiliki peluang emas melalui serangan balik pada menit 44. Maxwel Cornet yang tinggal berhadapan dengan Lukasz Fabianski kemudian dijatuhkan di kotak terlarang, wasit pun menunjuk titik putih.

Namun sayang, Maxwel Cornet malah gagal mengeksekusi penalti. Tembakannya melebar ke sisi kanan gawang.

Babak Kedua Di paruh kedua, Burnley bermain sangat rapat. Solidnya pertahanan Burnley membuat West Ham berinisiatif membangun serangan melalui umpan lambung ke kotak penalti. Namun sayang, taktik tersebut selalu gagal membuahkan hasil. Menumpuknya pemain di lini pertahanan Burnley membuat serangan West Ham selalu berhasil dinetralisir. West Ham sempat menciptakan peluang pada menit 61 kala Declan Rice menanduk bola hasil umpan Aaron Cresswell. Namun, tandukan bintang Timnas Inggris itu tidak akurat. West Ham kemudian berhasil menyamakan kedudukan melalui situasi bola mati. Umpan Manuel Lanzini mengenai bahu Tomas Soucek sebelum mendarat mulus di gawang Nick Pope, skor berubah imbang menjadi 1-1. Skor imbang membuat Burnley kembali mengambil inisiatif menyerang. Namun sayang, tembakan Maxwel Cornet pada menit 78 masih melebar. Nick Pope menjadi pahlawan Burnley kala berhasil melakukan penyelamatan apik pada menit 87. Tandukan Michail Antonio yang memanfaatkan umpan Declan Rice digagalkan dengan manis oleh kiper asal Inggris tersebut. Nick Pope kembali membuktikan bahwa dirinya layak menjadi man of the match pada laga ini. Beberapa saat berselang, pemain berusia 29 tahun tersebut menggagalkan peluang emas Michail Antonio. Tidak ada gol tercipta hingga laga usai. West Ham kembali kehilangan dua poin usai ditahan imbang 1-1 di kandang sendiri. Berikut Susunan Pemain West Ham United vs Burnley: West Ham United XI (4-2-3-1): Lukasz Fabianski; Issa Diop, Craig Dawson, Aaron Cresswell, Ben Johnson, Manuel Lanzini, Declan Rice, Tomas Soucek, Michail Antonio, Nikola Vlasic, Jarrod Bowen Pelatih: David Moyes Burnley XI (4-4-2): Nick Pope; James Tarkowski, Nathan Collins, Charlie Taylor, Matt Lowton, Jack Cork, Ashley Westwood, Maxwel Cornet, Dwight McNeil, Wout Weghorst, Jay Rodriguez Pelatih: Mike Jackson