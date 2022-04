LAGA babak pertama Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 dalam International Youth Championship 2021 sudah rampung digelar. Hasilnya, Indonesia All Star U-20 unggul untuk sementara dengan skor meyakinkan, yakni 2-0.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Indonesia pada Jumat (15/4/2022) pukul 15.00 WIB, Indonesia All Star U-20 mampu menampilkan kinerja apik. Dua gol Indonesia All Star U-20 dicetak oleh Alif Jaelani (13’) dan Ardi Ardiana (24’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Indonesia All Star U-20 langsung tancap gas menyerang pertahanan Bali United U-18. Variasi serangan dari sisi sayap kanan dan kiri membuat pertahanan Serdadu Tridatu -julukan Bali United- terpantau kerepotan.

Situasi ini terus terjadi hingga pertandingan memasuki menit ke-10. Serangan tim asuhan Ilham Ronadhona dipimpin oleh Alif Jaelani. Pemain Barito Putera itu terpantau beberapa kali menyuplai bola ke sisi sayap kanan.

Memasuki menit ke-12, serangan Indonesia All Star U-20 berujung pada tendangan bebas. Alif Jaelani (13’) yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, Indonesia All Star U-20 unggul 1-0.

Selepas gol tersebut, dominasi Indonesia All Star U-20 semakin tinggi. Tempo permainan yang diperlihatkan anak asuh Ilham Romadhona membuat Serdadu Tridatu muda kewalahan. Karenanya, mereka tak bisa berbuat banyak.

Pada menit ke-24, Indonesia All Star U-20 yang memiliki tendangan sudut berhasil menggandakan keunggulan. Adalah Ardi Ardiana (24’) yang sukses menanduk umpan matang yang dilepaskan rekannya, Indonesia All Star unggul 2-0. Usai gol itu, Bali United U-18 kini berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Terpantau, tim asuhan I Made Pasek Wijaya itu terus melancarkan serangan untuk membongkar pertahanan Indonesia All Star U-20. Namun demikian, upaya kedua tim untuk mencetak gol selalu berakhir sia-sia. Pada akhirnya, Indonesia All Star U-20 mampu mengungguli Bali United U-18 dengan skor 2-0 di babak pertama IYC 2021. Susunan Pemain Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18: Indonesia All Star U-20: Dian Rizkiana, Komang Teguh, Bima Prahara, Muhammad Rafly, Jimmy Julianus, Brylian Dwiki, Alif Jaelani, Fernando Pamungkas, Ardi Ardiana, Cecep Mulyana, Cois Artomoro. Pelatih: Ilham Romadhona Bali United U-18: I Made Putra Kaicen, I Kadek Ari Premana, I Gede Agus Mahendra, I Komang Aldita Mahaputra, Jovanni Renaldi, I Wayan Adinata, I Made Tito Wiratama, I Kadek Lanang Agus, I Nyoman Adi Wirya Tama, Sheva da Yansa (Kadek Silva 28’), Rahmat Arjuna. Pelatih: I Made Pasek Wijaya