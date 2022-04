LINK live streaming Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 akan diulas Okezone. Laga menarik dalam ajang International Youth Championship 2021 ini akan digelar di Jakarta Intenational Stadium (JIS) pada Jumat (15/4/2022) mulai pukul 14.50 WIB. Laga pun akan ditayangkan secara live streaming di RCTI+.

Ya, ajang International Youth Championship 2021 sudah mulai digelar pada Rabu 13 April 2022. Dalam laga pembuka, ada pertemuan Bali United U-18 melawan Atletico Madrid U-18. Hasilnya, Bali United U-18 harus menerima kekalahan telak dengan skor 0-5.

Berbeda nasib dengan Bali United U-18, Indonesia All Star U-20 sukses tampil apik. Dihadapkan dengan Barcelona U-18 di laga perdana International Youth Championship 2021, Indonesia All Star U-20 mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0.

Meski gagal menang, skuad Garuda Muda tetap terbilang mampu memgawali kompetisi dengan baik. Sebab, Barcelona U-18 bukanlah lawan yang mudah, namun bisa mereka tahan imbang karena kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Kini, perjuangan tim-tim di ajang International Youth Championship 2021 akan berlanjut. Ada dua duel seru yang akan tersaji, yakni Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 dan Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18.

Laga Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 akan digelar lebih dahulu. Menarik melihat dua tim Indonesia ini bertarung memperebutkan kemenangan. Sebab, ajang International Youth Championship 2021 sendiri digelar dengan format single round robin. Jadi, empat tim akan saling bertemu satu kali di grup. Dua tim yang menduduki posisi teratas di klasemen nantinya akan bertemu di babak final. Sementara, dua tim terbawah akan bersaing memperebutkan tempat ketiga. Indonesia All Star U-20 dipastikan tampil lebih percaya diri karena baru saja menahan imbang Barcelona U-18. Namun, mereka tetap tak boleh meremehkan Bali United U-18 yang siap bangkit demi menjaga asa melenggang ke final. Laga menarik ini akan sangat sayang untuk dilewatkan. Anda dapat menyaksikannya secara live streaming di RCTI+. Caranya mudah, cukup klik di sini.