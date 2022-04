JAKARTA - Turnamen International Youth Championship (IYC) 2021 resmi digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada 13-19 April 2022. JIS merupakan stadion terbaru kebanggaan Indonesia dengan level International yang berada di Jakarta.

MNC Group sebagai official broadcaster akan menayangkan seluruh pertandingan dapat disaksikan di RCTI, MNCTV, iNews, serta live streaming dari RCTI+ dan Vision+.

International Youth Championship 2021 diikuti 4 tim, yakni Barcelona U-18, Atletico Madrid U-18, Indonesia All-Star U-20, dan Bali United U-18.

Pertandingan pembukaan IYC 2021 akan menghadirkan antara Bali United U-18 vs Atletico Madrid U-18 pada Rabu, 13 April 2022 pukul 14.50 WIB LIVE hanya di iNews. Dilanjutkan dihari yang sama, pertandingan antara Indonesia All Star U-20 vs FC Barcelona U-18 pada pukul 21.20 WIB LIVE di iNews dan RCTI.

Dukung dan saksikan perjuangan Indonesia All Stars U-20 dan Bali United U-18 bertanding menghadapi pemain level Eropa dalam turnamen International Youth Championship 2021, pada 13-19 April 2022, secara LIVE di iNews, juga MNCTV dan RCTI. Selain itu, juga dapat disaksikan streaming melalui Vision+ dan RCTI+.

(RNR)