JAKARTA – Dalam menyambut soft launching Jakarta International Stadium (JIS), digelarlah turnamen sepakbola berskala internasional bertajuk International Youth Championship (IYC) 2021. Menariknya dalam menggelar ajang tersebut, JIS selaku tuan rumah pun mampu langsung mengantongi tiga rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Dari rilis yang didapat MNC Portal Indonesia, Rabu (13/4/2022), dalam proses pembangunannya, stadion berkapasitas 82.000 penonton itu mengantongi tiga rekor MURI. Ketiga rekor tersebut adalah Lifting Struktur Atap Sadion dengan Bobor Terberat yang diangkat dalam waktu bersamaan, Stadion Pertama yang menggunakan Sistem Atas Buka-Tutup dan Stadion Green Building dengan Sertifikasi Platinum Pertama.

Ya, JIS merupakan stadion pertama di Indonesia yang memiliki atap dengan sistem buka-tutup. Teknologi tersebut sama seperti yang digunakan pada stadion Real Madrid, Santiago Bernabeu.

Selain itu, stadion berstandar FIFA ini juga dilengkapi berbagai fitur unggulan. Di antaranya adalah dua lapagan latih yang memiliki kualitas sama dengan rumput di lapangan utama yakni rumput hybrid, 52 ruangan corporate box, sky view deck setinggi 70 meter, hingga concourse yang bermotif ke arah kiblat untuk memudahkan umat Muslim ketika beribadah di stadion.

Lalu, JIS juga mencuri perhatian media Inggris, Daily Mail. Pada tahun lalu, mereka membuat laporan bahwa JIS masuk dalam 10 stadion termegah di dunia.

Kini, meski belum 100% rampung, JIS telah siap menggelar IYC 2022 pada 13-19 April 2022. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian soft launching JIS.

Dalam turnamen yang akan disaksikan 2500 penonton undangan tersebut, ada empat tim yang akan bertanding yakni, Indonesia All Stars U-20, Bali United U-18, Barcelona U-18 dan Atletico Madrid U-18. Keempat tim tersebut akan saling berhadapan untuk meraih gelar juara di kejuaraan perdana yang berlangsung di JIS.

Pada hari pertama, Rabu (13/4/2022), ada dua pertandingan yang digelar. Pertama, Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 pada pukul 15.00 WIB dan Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 pada pukul 21.30 WB.

Selain pertandingan IYC 2022, rangkaian soft launching JIS juga akan mempersembahkan pertunjukkan yang melibatkan 75 penampil hingga 127 pekerja kreatif. Semua rangkaian acara tersebut bakal ditayangkan oleh semua media yang tergabung dalam MNC Media, yakni RCTI, MNC TV, INews, RCTI+, Vision+ dan Soccer Channel.