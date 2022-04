JADWAL siaran langsung International Youth Championship 2021 akan dibahas pada artikel ini. hari ini, Rabu (13/4), International Youth Championship (IYC) 2021 resmi digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Pada laga perdana nanti akan menghadirkan match antara Bali United U-18 vs Atletico Madird U-18 dan Indonesia All Star U-20 vs FC Barcelona U-18.

(Skuad Barcelona U-18 yang mentas di IYC 2021 (Foto: MPI)

Berhasil menjadi juara liga 1 U-18 Elite Pro Academy (EPA), Bali United U-18 gencar berlatih untuk mempersiapkan pertandingan lawan Atletico Madrid U-18 yang sudah terkenal dengan kegigihan para pemainnya dalam mencetak gol dan menaklukkan rival.

Lantas, akankah Bali United U-18 berhasil meraih kemenangan pada laga kali ini? Saksikan Bali United U-18 vs Atletico Madrid U-18 di laga perdana International Youth Championship 2021 hari ini (Rabu, 13 April 2022) pukul 14.50 WIB LIVE hanya di iNews.

Di jam berikutnya, Indonesia All Star U-20 akan bertanding melawan FC Barcelona U-18 yang merupakan tim hasil didikan La Masia yang selalu melahirkan pemain-pemain top dunia. Meski begitu, Indonesia All Star U-20 juga tak kalah kuat karena berisikan 22 pemain tangguh dan beberapa di antaranya pernah memperkuat timnas Indonesia Junior. Skuad Garuda Muda pun terus ditempa latihan fisik dan taktik untuk membuktikan kemampuannya menjadi pemain masa depan Indonesia.

Akankah Skuad Garuda Muda berhasil menaklukkan FC Barcelona U-18 di pertandingan kali ini? Saksikan International Youth Championship 2021 hari ini (Rabu, 13 April 2022) pukul 21.20 WIB LIVE di iNews dan RCTI. Dukung dan saksikan perjuangan Garuda Muda bersaing dengan pemain level Eropa dalam turnamen International Youth Championship 2021 pada 13-19 April 2022, secara LIVE di iNews, juga MNCTV dan RCTI. Selain itu, juga dapat disaksikan streaming melalui Vision+ dan RCTI+.