GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut pergelaran International Youth Championship 2021 merupakan bukti Indonesia siap menggelar turnamen besar. Ia pun berharap ajang yang digelar pada 13-19 April 2022 ini berlangsung sukses.

International Youth Championship 2021 merupakan ajang yang mempertemukan talenta muda dunia dan Indonesia. Dalam turnamen ini, terdapat empat tim yang akan bertanding di Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada 13, 15, 17, dan 19 April 2022.

Empat tim tersebut adalah Atletico Madrid U-18, Barcelona U-18, Bali United U-18, dan Indonesia All Star U-20. Sejatinya, Real Madrid U-18 juga berpartisipasi, namun mereka menyatakan mundur dan digantikan Bali United U-18.

Menyambut turnamen itu, Anies Baswedan memberikan sambutan di Balai Kota Jakarta pada Selasa (12/4/2022) malam WIB. Dalam sambutannya, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengucap banyak harapan.

Anies Baswedan berharap, turnamen ini bisa menjadi ajang unjuk gigi Indonesia siap menggelar event bertaraf Internasional. Untuk itu, ia berterima kasih kepada pihak penyelenggara dan semua elemen yang terlibat dalam IYC 2021.

“Saya ingin sampaikan kepada semua terima kasih, semoga (IYC 2021) bisa berjalan dengan baik,” kata Anies mengawali sambutannya, dikutip dari kanal Youtube PEMPROV DKI JAKARTA, Selasa (12/4/2022).

“Kami percaya, ini event bisa membantu kita mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Jakarta siap menjadi tuan rumah event internasional dan Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah yang memfasilitasi event dunia,” sambungnya penuh harapan.

(JIS, venue International Youth Championship 2021)

Pertandingan pembuka International Youth Championship 2021 akan digelar di JIS, Indonesia pada Rabu (13/4/2022) WIB. Pertandingan pertama akan mempertemukan Bali United U-18 vs Atletico Madrid U-18 pada pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjut dengan laga antara Barcelona U-18 vs Indonesia All Star U-18 pada pukul 21.30 WIB.