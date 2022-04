ANGGOTA Exco PSSI, Hasani Abdulgani mengadakan pertemuan dengan dua calon pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Jordi Amat di Belgia. Dalam pertemuan itu, Sandy Walsh dan Jordi Amat pun memamerkan alias memegang jersey Timnas Indonesia.

Saat ini Hasani Abdulgani tengah berada di Belanda. Ia datang ke Belanda untuk mempercepat proses administrasi para pemain keturunan, terutama Sandy Walsh, Jordi Amat dan Shayne Pattynama.

Keberadaan Hasani Abdulgani di sana ternyata tidak hanya untuk mengurus sejumlah dokumen pemain keturunan, namun juga bersilaturahmi dengan keluarga pemain keturunan. Namun, silaturahmi itu bukan dilakukan di Belanda.

Dalam unggahan terbaru akun Instagram pribadinya (@hasaniabdulgani), Minggu (10/4/2022), Hasani Abdulgani terlihat bertemu dengan Sandy Walsh dan Jorrdi Amat di Belgia, tempat mereka bermain untuk klub masing-masing. Sambil silaturahmi, Hasani berfoto bersama Walsh dan Amat.

“Happy Day meeting with Jordi Amat and his families (Hari bahagia bertemu dengan Jordi Amat dan keluarganya),” tulis Hasani dalam unggahan tersebut, Minggu (10/4/2022).

“Happy day meeting with Sandy Walsh (Hari bahagia bertemu dengan Sandy Walsh),” tambahnya dalam unggahan selanjutnya.

Menariknya, kedua pemain juga turut memamerkan jersey kebanggaan Timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Jordi Amat nampak semringah dalam foto tersebut. Keduanya pun menanggapi unggahan Hasani lewat kolom komentar. (Jordi Amat calon bek andalan Timnas Indonesia) “Senang bisa bertemu dengan Anda pak Hasani,” tulis Walsh. “Very kind and positive meeting! Thank you for youre time,” kata Amat. Tentu saja, diharapkan proses administrasi para pemain keturunan yang akan dinaturalisasi segera rampung. Dengan begitu, kedua pemain bisa turut membela Timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan terdekat, seperti Kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Juni 2022. Babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 dilangsungkan di Kuwait pada 8-14 Juni 2022. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama tuan rumah Kuwait, Yordania dan Nepal.