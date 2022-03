HASIL playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa semalam sudah diketahui. Nasib berbeda didapat Timnas Italia dan Timnas Portugal.

Ya, ada empat laga yang digelar dalam playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa semalam. Kedua laga itu mempertemukan Italia vs Makedonia Utara, Portugal vs Turki, Swedia vs Republik Ceko, dan Wales vs Austria.

Hasilnya, Timnas Italia sendiri harus menelan pil pahit. Mereka dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2022 usai secara mengejutkan menelan kekalahan dari Makedonia Utara.

Laga yang berlangsung di Stadion Renzo Barbera, Jumat (25/3/2022) dini hari WIB berakhir dengan skor 0-1. Gol tunggal Makedonia Utara dicetak Aleksandar Trajkovski pada menit 90+2.

BACA JUGA: Hasil Timnas Portugal vs Turki di Playoff Piala Dunia 2022 Zona Eropa: Cristiano Ronaldo Dkk Makin Dekat dengan Piala Dunia 2022

Sementara Italia, mereka tak bisa membalas satu pun gol. Hasil ini membuat Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- gagal lolos ke Piala Dunia 2022, meski berstatus juara Piala Eropa 2020.

BACA JUGA: Juara Piala Eropa 2020, Timnas Italia Resmi Gagal Lolos ke Piala Dunia 2022 Setelah Absen di Piala Dunia 2018

Namun, nasib berbeda didapat Timnas Portugal. Cristiano Ronaldo cs sukses meraih kemenangan kala berhadapan dengan Turki di Estadio Do Dragao pada Jumat (25/3/2022) dini hari WIB.

Timnas Portugal melibas tim tamunya dengan skor 3-1. Tiga gol Portugal dicetak oleh Otavio (15’), Diogo Jota (42’), dan Miguel Luiz (90+4’). Menang 3-1 membuat Timnas Portugal semakin dengan tiket Piala Dunia 2022.

Timnas Portugal pun akan melakoni laga berikutnya di playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dengan menghadapi Makedonia Utara. Laga final playoff yang memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia 2022 ini akan digelar pada Rabu 30 Maret 2022 dini hari WIB.  Hasil manis Timnas Portugal mampu diikuti Wales dan juga Swedia. Wales sukses melibas Austria dengan skor 2-1, sementaaraa Swedia mengalahkan Republik Ceko dengan skor 1-0 lewat babak tambahan waktu. Berikut Hasil Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Semalam: Italia 0-1 Makedonia Utara Portugal 3-1 Turki Swedia 1-0 Republik Ceko Wales 2-1 Austria