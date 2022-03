BINTANG Persib Bandung, Mohammed Rashid, jadi sorotan dalam laga melawan Persija Jakarta dalam pekan ke-28 Liga 1 2021-2022. Dalam laga itu, para pemain dari kedua tim diketahui membentangkan spanduk bertuliskan ‘Stop War’ atau hentikan perang. Namun, Mohammed Rashid terlihat tak ikut memegang spanduk tersebut.

Aksi Mohammed Rashid pun kemudian ramai jadi sorotan. Fotonya berdiri jauh dari skuad Persib Bandung kala memegang spanduk Stop War di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 1 Maret 2022 itu viral di media sosial.

Spanduk ini sendiri dibentangkan dalam laga Persija Jakarta vs Persib Bandung sebagai bentuk solidaritas atas konflik yang tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Diketahui, Rusia sudah melakukan invasi militer ke Ukraina sejak 24 Februari 2022.

BACA JUGA: Akibat Akumulasi Kartu Kuning, Persib Bandung Dipastikan Kehilangan Gelandang Ini Kontra Persiraja

BACA JUGA: David da Silva Menggila, Persib Bandung Juara BRI Liga 1 2021-2022?

Mendapati fotonya yang terlihat tak memegang spanduk Stop War ini ramai di media sosial, Mohammed Rashid pun buka suara. Dia menyampaikan tanggapannya lewat unggahan Stories di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Rashid menampilkan potret dirinya yang tak memegang spanduk, sembari menyampaikan pesan perdamaian. Dia bak menegaskan tetap mendukung keras perdamaian di dunia ini.

“Hentikan semua kekerasan dunia,” tulis Mohammed Rashid di @moerashid95.

Rashid sendiri diketahui berasal dari Palestina. Negara asalnya diketahui juga telah dilanda konflik dengan Israel selama bertahun-tahun.

Jadi, Rashid tentunya juga sangat mengharapkan terjadinya perdamaian di negaranya. Netizen pun tampak beramai-ramai turut memberi dukungan kepada Rashid.

“Stay strong Rashid,” tulis @abdul.azis.ahmadd.

“We Will always stand behind you,” tulis @r.apriyansyah. (dji)