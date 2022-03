PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp, tengah menebar terpr usai rentetan 10 kali kemenangan beruntun timnya, di semua kompetisi. Kali ini, Norwich City akan jadi mangsa berikutnya.

Kedua tim akan berjumpa di putaran kelima Piala FA 2021-2022, Kamis, 3 Maret dini hari WIB. Sebagaimana diketahui, The Reds sedang on fire, menjelang laga kontra The Canaries (julukan Norwich City).

Mereka nihil menelan kekalahan dalam 10 pertandingan terakhir. Bahkan, Virgil van Dijk dan kolega berhasil melibas Chelsea di final Piala Liga Inggris 2021-2022 pekan lalu.

Mereka juga meredam Nerazzurri (julukan Inter Milan) dengan skor 2-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini. Belum lagi, Liverpool juga memberi pelajaran kepada Norwich City, di Stadion Anfield pada lanjutan Liga Inggris musim ini pekan ke-26 lalu.

Teemu Pukki dkk takluk 1-3 di tangan Liverpool. Di sisi lain, Jurgen Klopp juga sedang dibalut euforia tinggi, mengenai peluang mereka menjuarai empat trofi sekaligus dalam satu musim (quadruple).

Namun, pria asal Jerman itu realistis, bahwa meraih quadruple bukan hal mudah. Ia lebih fokus menyelesaikan satu per satu pertandingan, yang ada di depan mata.

“Kami akan bermain melawan Norwich besok malam. Kami tidak bisa memikirkan hal-hal gila seperti itu, kami hanya ingin pastikan, para pemain cukup fit untuk menghadapi Norwich dengan cara yang tepat,” ucapnya dilansir laman resmi klub, pada Rabu (2/3/2022). Di lain hal, Piala FA juga menjadi misi Jurgen Klopp musim ini. Tetapi, padatnya jadwal cukup membuatnya sadar tidak boleh larut dalam ambisi. “Sangat sulit terus tampil konsisten disaat kami harus bisa mengatur stamina dengan baik,” tegasnya.