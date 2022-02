KERAP menjadi provokator, akun fanbase Timnas Malaysia resmi ditutup Instagram. Hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh pihak akun fanbase Timnas Malaysia, yakni @malayantiger.co.

Sebelumnya, akun fanbase Timnas Malaysia itu menghilang tiba-tiba sejak Sabtu 26 Februari 2022. Sebelum menghilang dari Instagram, akun fanbase Timnas Malaysia, @malayantiger.co ini sendiri kerap menampilkan unggahan beriskan provokasi terhadap Timnas Indonesia.

Paling terbaru, mereka menyindir kekalahan tim bulu tangkis Indonesia dari Malaysia 0-3 di Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2022 (BATC). Mereka nyinyir bahwa Indonesia sebaiknya mundur seperti Timnas Sepakbola Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2022.

Kini, akun itu ditutup oleh pihak Instagram. Diakui pihak @malayantiger.co, penutupan akun ini terjadi karena melanggar pedoman yang ditetapkan oleh Instagram.

Mereka pun mengakui bahwa penutupan akun ini bukan pertama kalinya dialami @malayantiger.co. Namun kali ini, pihak @malayantiger.co memilih untuk tak buru-buru menghidupkan kembali akunnya.

“Otoritas Malayan Tiger Co ingin menginformasikan bahwa akun Malayan Tiger Co telah ditutup oleh Instagram karena melanggar pedoman yang ditetapkan oleh Instagram,” tulis pihak Malayan Tiger Co di akun Tiktok, @mytiger.co.

“Sekadar informasi, Malayan Tiger Co telah hadir di kancah sepak bola Malaysia sejak 2014 untuk meramaikan sepak bola Malaysia, khususnya skuad nasional. Ini bukan pertama kalinya akun ini ditutup oleh Instagram,” sambungnya.

“Oleh karena itu, pihak Malayan Tiger Co memutuskan untuk rehat panjang hingga waktu yang akan diumumkan kemudian. Malayan Tiger Co mengucapkan terima kasih yang telah mendukung selama ini dalam memeriahkan kancah sepak bola Malaysia,” tutup tulisan itu.